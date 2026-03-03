Сім автотоварів, які фахівці називають марною тратою грошей

Вентилятор в салоні авто. Фото: okka.qa

Автомобільні ринки переповнені різноманітними аксесуарами, які обіцяють водіям надзвичайний комфорт та функціональність. Проте досвідчені фахівці сервісних центрів стверджують, що значна частина цих товарів є лише результатом успішного маркетингу.

Даремні пристрої

Іонізатори та озонатори, призначені для роботи від розетки прикурювача, зазвичай мають надто малу потужність. Такі прилади просто не здатні якісно очистити повітря або провести повноцінну санітарну обробку салону машини.

Подібна проблема характерна і для термоскребків, які мають розтоплювати лід на лобовому склі. Процес нагрівання триває занадто довго, тому видалити ожеледь звичайним механічним способом виходить значно швидше.

Сумнівний затишок

Автомобільні чайники та кип’ятильники часто представляють як незамінну річ у дорозі. Насправді для регулярних поїздок містом або на короткі відстані набагато зручнішим рішенням залишається звичайний термос.

Масажні накидки на крісла також викликають скепсис у професіоналів. Механічний вплив таких пристроїв не враховує анатомічні особливості хребта, тому замість полегшення водій ризикує отримати додаткову втому чи біль.

Зайві витрати

Лопатеві вентилятори давно стали пережитком минулого для власників техніки з кондиціонерами. Витрачатися на подібні девайси у сучасних реаліях немає жодного сенсу.

Радар-детектори часто стають причиною роздратування через хибні спрацьовування на сторонні випромінювання. Щобільше, новітні системи контролю швидкості часто використовують технології, які бюджетні пристрої просто не здатні вчасно зафіксувати.

Замість сумнівних гаджетів краще інвестувати у справну гальмівну систему, якісне освітлення та сезонні шини. Саме ці елементи гарантують безпеку та комфорт на дорозі, а не пластикові аксесуари з привабливими назвами.