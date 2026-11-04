Кроссовер Jaguar F-Pace SVR. Фото: caranddriver.com

Опытный автомеханик и технический эксперт сервиса JustAnswer Крис Пайл советует не покупать некоторые популярные автомобили. За годы практической работы в мастерской он отремонтировал тысячи машин и изучил особенности конструкции многих брендов. Специалист составил собственный антирейтинг из пяти автопроизводителей, о которых он обычно предупреждает друзей и родственников. В список вошли такие известные марки, как Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini и Jaguar.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Сложный ремонт

Специалист отмечает, что эти автомобили предлагают динамичное вождение, комфорт и роскошь, однако в повседневном обслуживании создают серьезные проблемы. Даже обычные расходные материалы, масла, тормозные колодки и масляные фильтры для них стоят значительно дороже, чем аналоги для массовых марок. В обычных автомагазинах практически отсутствуют качественные неоригинальные запчасти, из-за чего владельцы вынуждены покупать только дорогие оригинальные компоненты.

В подкапотном пространстве этих моделей детали расположены чрезвычайно плотно. Из-за этого даже самая простая процедура замены мелкого датчика превращается в сложный процесс, поскольку мастерам приходится демонтировать целую кучу соседних узлов.

Кроме того, большинство стандартных сканеров для диагностики просто не способны установить связь с электронными блоками управления этих моделей. Независимым мастерским приходится приобретать специализированные дилерские приборы и дорогостоящее программное обеспечение, что сразу же повышает цену для клиента.

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Золотое обслуживание

Из-за высокой технической сложности работ большинство обычных СТО отказываются брать такие машины в работу. Сам Крис Пайл ежемесячно тратит более 450 долларов на профессиональные мультибрендовые инструкции по ремонту, но даже эти объёмные справочники слабо описывают специфику указанных марок. Для их качественного обслуживания приходится отдельно покупать платные фирменные сервисные книги по каждой отдельной модели. В результате обычное устранение мелкой неисправности превращается в длительный и финансово изнурительный процесс с поиском узкопрофильных мастеров.

Эксперт рекомендует покупать автомобили, которые может легко отремонтировать любой механик с использованием имеющихся в продаже запчастей. Для сравнения: аналогичная поломка на машинах массовых брендов Honda или Toyota устраняется значительно быстрее и обходится в разы дешевле.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные автомобили советуют покупать в 2026 году немецкие механики. Специалисты сделали выводы на основе результатов 9 500 000 технических осмотров, проведенных с июля 2024 по июнь 2025 года.

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