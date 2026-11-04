Кросовер Jaguar F-Pace SVR. Фото: caranddriver.com

Досвідчений автомеханік та технічний експерт сервісу JustAnswer Кріс Пайл радить не купувати деякі популярні автомобілі. За роки практичної роботи в майстерні він відремонтував тисячі машин і вивчив особливості конструкції багатьох брендів. Спеціаліст сформував власну антирейтингову п'ятірку автовиробників, про які зазвичай попереджає друзів і родичів. Складений список включає відомі марки Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini та Jaguar.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Складний ремонт

Фахівець наголошує, що ці автомобілі пропонують динамічний рух, комфорт та розкіш, проте в щоденному обслуговуванні створюють серйозні проблеми. Навіть звичайні витратні матеріали, оливи, гальмівні колодки та масляні фільтри для них коштують значно дорожче за аналоги для масових марок. У звичайних автомагазинах практично відсутні якісні неоригінальні замінники, через що власники змушені купувати лише дорогі оригінальні компоненти.

У підкапотному просторі моделей деталі розміщені надзвичайно щільно. Через це навіть найпростіша процедура заміни дрібного датчика перетворюється на складний процес, позаяк майстрам доводиться демонтувати цілу купу сусідніх вузлів.

Крім того, більшість стандартних сканерів для діагностики просто не здатні встановити зв'язок з електронними блоками управління цих моделей. Незалежним майстерням доводиться купувати спеціалізовані дилерські прилади та дороге програмне забезпечення, що одразу підвищує цінник для клієнта.

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Золоте обслуговування

Через високу технічну складність робіт більшість звичайних СТО відмовляються брати такі машини в роботу. Сам Кріс Пайл щомісяця витрачає понад 450 доларів на професійні мультибрендові інструкції з ремонту, але навіть ці об'ємні довідники слабо описують специфіку вказаних марок. Для їх якісного обслуговування доводиться окремо купувати платні фірмові сервісні книги по кожній окремій моделі. У результаті звичайне усунення дрібної несправності перетворюється на тривалий та фінансово виснажливий процес з пошуком вузькопрофільних майстрів.

Експерт рекомендує купувати автомобілі, які може легко відремонтувати будь-який механік з використанням наявних у продажу запчастин. Для порівняння, аналогічна поломка на машинах масових брендів Honda чи Toyota усувається значно швидше й коштує в рази дешевше.

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