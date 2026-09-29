Худшие дизельные двигатели, которые приходится постоянно ремонтировать

Автомобиль Volkswagen с дизельным двигателем 2.0 BiTDI CFCA на ремонте. Фото: chiptuningkrk.pl

Дизельные агрегаты долгое время считались эталоном надежности и высокого ресурса. Однако даже известные мировые бренды выпускали крайне неудачные дизели из-за конструктивных ошибок инженеров. Подобные двигатели способны долгое время работать без каких-либо признаков неисправности, а затем внезапно потребовать капитального ремонта с огромными затратами. Опытный механик дал оценку пяти проблемным моделям и объяснил, на что следует обращать внимание при покупке подержанного автомобиля.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Проблемные конструкции

Двигатель BMW N47 объемом 1,6 и 2 л выпускался с 2007 по 2015 год для большинства моделей марки и некоторых автомобилей Toyota. Его тонкая цепь ГРМ растягивается уже на пробегах от 100 000 км из-за редкой замены масла и накопления сажи. Поломка осложняется расположением цепи со стороны коробки передач, что требует сложного демонтажа и значительных затрат.

Двигатель Ford 2.0 EcoBlue использует мокрый ремень ГРМ, который работает непосредственно в масляной ванне. Со временем химические примеси в топливе и масле разрушают резину, а ее частицы забивают сетку масляного насоса. Это приводит к недостатку масла и постепенному снижению ресурса всего силового агрегата на моделях Ford

Focus, Kuga, Transit и Ranger.

2-литровый двигатель Ingenium от Jaguar Land Rover имеет ненадежные подшипники балансировочных валов, расположенные слишком близко к раскаленному выхлопу. Стружка от изношенных подшипников быстро попадает в масло и разрушает весь двигатель. Кроме того, оригинальная цепь ГРМ требует замены каждые 100 000 км, что сопряжено с большими затратами на ремонт.

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Дорогой ремонт

6-цилиндровый двигатель Land Rover TDV6 объемом 2,7 и 3 л отличается преждевременным износом шатунных вкладышей и выходом из строя масляного насоса. Самой большой проблемой при обслуживании остается расположение цепи ГРМ, из-за чего для ремонта на внедорожниках Discovery приходится полностью снимать кузов с рамы.

2-литровый дизель Volkswagen 2.0 BiTDI с индексом CFCA мощностью 180 л.с. страдает от неисправностей внутреннего охладителя выхлопных газов. Из-за протечки грязь попадает в цилиндры, что приводит к быстрому износу поршневой группы и заклиниванию масляного насоса на пробегах до 100 000 км.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что General Motors выпускает самый большой в мире дизельный двигатель для автомобилей. Он займет первое место по рабочему объему среди всех серийных легковых дизелей на рынке.

Также читайте, почему холостой ход для дизеля хуже, чем езда под нагрузкой. Кратковременные остановки не нанесут вреда, но регулярный длительный простой приведет к дорогостоящему ремонту.