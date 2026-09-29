Найгірші дизельні двигуни, які треба постійно ремонтувати

Автомобіль Volkswagen з дизелем 2.0 BiTDI CFCA на ремонті. Фото: chiptuningkrk.pl

Дизельні агрегати довго вважалися еталоном надійності та високого ресурсу. Проте навіть відомі світові бренди випускали вкрай невдалі дизелі через конструкційні помилки інженерів. Подібні мотори здатні тривалий час працювати без жодних симптомів, а потім раптово вимагати капітального ремонту з величезними витратами. Досвідчений механік дав оцінку п'яти проблемним моделям і пояснив, на що звертати увагу при купівлі вживаного авто.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Проблемні конструкції

Мотор BMW N47 об'ємом 1,6 та 2 л випускали з 2007 до 2015 року для більшості моделей марки та деяких машин Toyota. Його тонкий ланцюг ГРМ розтягується вже на пробігах від 100 000 км через рідку заміну мастила та накопичення саджі. Поломка ускладнюється розташуванням ланцюга з боку коробки передач, що вимагає складного демонтажу та значних витрат.

Двигун Ford 2.0 EcoBlue використовує мокрий ремінь ГРМ, який працює безпосередньо в оливній ванні. З часом хімічні домішки у паливі та мастилі руйнують гуму, а її частки забивають сітку оливної помпи. Це призводить до масляного голодування і поступового зниження ресурсу всього силового агрегату на моделях Ford

Focus, Kuga, Transit та Ranger.

2-літровий мотор Ingenium від Jaguar Land Rover має ненадійні підшипники валів балансування, які розташовані надто близько до розігрітого вихлопу. Стружка від зношених підшипників швидко потрапляють у мастило та нищать увесь двигун. Крім того, оригінальний ланцюг ГРМ вимагає заміни кожні 100 000 км з великим чеком за роботу.

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Дорогий ремонт

6-циліндровий агрегат Land Rover TDV6 об'ємом 2,7 та 3 л відрізняється передчасним зносом шатунних вкладишів та виходом з ладу оливної помпи. Найбільшою проблемою під час обслуговування залишається розташування ланцюга ГРМ, через яке для ремонту на позашляховиках Discovery доводиться повністю знімати кузов з рами.

2-літровий дизель Volkswagen 2.0 BiTDI з індексом CFCA на 180 к.с. страждає від несправностей внутрішнього охолоджувача вихлопних газів. Через протікання бруд потрапляє у циліндри, що спричиняє швидкий знос поршневої групи та заклинювання мастильної помпи на пробігах до 100 000 км.

Раніше Новини.LIVE писали, що General Motors випускає найбільший у світі дизельний двигун для авто. Він посяде перше місце за робочим об'ємом серед усіх серійних легкових дизелів на ринку.

Також читайте, чому холостий хід для дизеля гірший за їзду під навантаженням. Короткочасні зупинки не завдадуть шкоди, але регулярний тривалий простій призведе до дорогого ремонту.