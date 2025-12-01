Лучшим семейным авто с пробегом признали неожиданную модель

2010 Volkswagen Polo Фото: caranddriver.com

Эксперты автомобильного портала Carwow признали компактный хэтчбек Volkswagen Polo лучшим подержанным семейным автомобилем в 2025 году, несмотря на то, что он относится к классу супермини. Модель отметили за исключительную просторность, ощущение "премиум" салона и высокую экономичность, которая является ключевой для бюджета семьи.

Об этом сообщил Express.

Неожиданный победитель

Победа Volkswagen Polo стала неожиданной, ведь этот автомобиль опередил Audi, Skoda и Volvo. Но специалисты высоко оценили компактный хэтчбек за его способность сочетать небольшие внешние размеры со значительной внутренней практичностью и бюджетной эксплуатацией.

Главным преимуществом Polo эксперты назвали его внутреннее пространство. Несмотря на принадлежность к классу супермини, авто имеет достаточно большой салон, который по запасу места для ног и головы на заднем ряду почти не уступает старшему Volkswagen Golf. Это делает его вполне пригодным для размещения троих детей: автомобиль оборудован тремя точками крепления для детских кресел ISOFIX (две сзади и одна спереди). Также Polo может похвастаться щедрым объемом багажника в 351 литр, что является одним из лучших показателей в классе.

Кабина автомобиля предлагает качественные материалы и современные технологии, например, стандартный 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. По сравнению с главным конкурентом, Ford Fiesta, Polo оказался более комфортным в поездках.

Ключевые факторы

Для семейного бюджета важным критерием стала экономичность. Volkswagen Polo известен как дешевый в эксплуатации автомобиль с двигателями, обеспечивающими баланс мощности и низкого расхода топлива. Этот показатель зависит от поколения, типа двигателя (бензин или дизель), его объема, наличия турбины (TSI, TDI) и стиля вождения. Средняя топливная эффективность авто составляет 5-6 л/100 км.

В Украине модели 2010-2014 годов выпуска стоят от 5500 до 7500 долларов. Это в основном автомобили 5-го поколения с пробегом от 150 000 до 250 000+ км.

Авто 2015-2017 годов предлагают от 7000 до 9500 долларов. Сюда входят рестайлинговые версии 5-го поколения (FL) с пробегом от 100 000 до 200 000 км, предлагающие хороший баланс между ценой и состоянием.

Модели 2018-2020 годов выпуска продают по 9500-12500+ долларов. Это новые автомобили 6-го поколения с меньшим пробегом и современными турбированными двигателями TSI.