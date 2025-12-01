Кращим сімейним авто з пробігом визнали несподівану модель

2010 Volkswagen Polo Фото: caranddriver.com

Експерти автомобільного порталу Carwow визнали компактний хетчбек Volkswagen Polo найкращим вживаним сімейним автомобілем у 2025 році, попри те, що він належить до класу суперміні. Модель відзначили за виняткову просторість, відчуття "преміум" салону та високу економічність, яка є ключовою для бюджету родини.

Про це повідомив Express.

Несподіваний переможець

Перемога Volkswagen Polo стала несподіваною, адже цей автомобіль випередив Audi, Skoda та Volvo. Але фахівці високо оцінили компактний хетчбек за його здатність поєднувати невеликі зовнішні розміри зі значною внутрішньою практичністю та бюджетною експлуатацією.

Головною перевагою Polo експерти назвали його внутрішній простір. Попри приналежність до класу суперміні, авто має досить великий салон, який за запасом місця для ніг і голови на задньому ряду майже не поступається старшому Volkswagen Golf. Це робить його цілком придатним для розміщення трьох дітей: автомобіль обладнано трьома точками кріплення для дитячих крісел ISOFIX (дві ззаду та одна спереду). Також Polo може похвалитися щедрим об’ємом багажника у 351 літр, що є одним із найкращих показників у класі.

Кабіна автомобіля пропонує якісні матеріали та сучасні технології, наприклад, стандартний 8-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи. У порівнянні з головним конкурентом, Ford Fiesta, Polo виявився комфортнішим у поїздках.

Ключові фактори

Для сімейного бюджету важливим критерієм стала економічність. Volkswagen Polo відомий як дешевий в експлуатації автомобіль з двигунами, що забезпечують баланс потужності та низької витрати пального. Цей показних залежить від покоління, типу двигуна (бензин чи дизель), його об'єму, наявності турбіни (TSI, TDI) та стилю водіння. Середня паливна ефективність авто становить 5-6 л/100 км.

В Україні моделі 2010–2014 років випуску коштують від 5500 до 7500 доларів. Це здебільшого автомобілі 5-го покоління з пробігом від 150 000 до 250 000+ км.

Авто 2015–2017 років пропонують від 7000 до 9500 доларів. Сюди входять рестайлінгові версії 5-го покоління (FL) з пробігом від 100 000 до 200 000 км, що пропонують хороший баланс між ціною та станом.

Моделі 2018–2020 років випуску продають зо 9500-12 500+ доларів. Це новіші автомобілі 6-го покоління з меншим пробігом та сучасними турбованими двигунами TSI.