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Главная Авто Лучший механик Испании назвал самые надежные авто на рынке

Лучший механик Испании назвал самые надежные авто на рынке

Ua ru
17 сентября 2026 07:35
Титулованный механик из Испании назвал самые надежные авто на рынке
Hyundai i20 2021 года. Фото: netcarshow.com

Выбор авто с высоким ресурсом требует знания многих скрытых нюансов конструкции. Победитель испанского конкурса лучших автомехаников Карлос Перес поделился собственным опытом обслуживания тысяч машин. Специалист утверждает, что долговечные автомобили производят преимущественно азиатские бренды. По мнению мастера, именно японские и корейские модели отличаются лучшим качеством сборки и проходят сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на El Confidencial.

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Азиатские лидеры

Среди японских марок специалист выделяет Honda, Mazda и Toyota за качественное изготовление и продуманное расположение элементов. Даже мелочи вроде изоляции и прокладки проводов в этих машинах защищают детали от перегрева или перетирания. Среди личных рекомендаций мастер называет модель Honda Accord за ее сбалансированность, комфорт и износостойкость.

Корейские бренды Kia и Hyundai также демонстрируют стабильно высокое качество на протяжении многих лет. В то же время коллега Карлоса, механик Хуанхо Хименес, рекомендует хэтчбек Hyundai i20 с атмосферным 1,2-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 97 к.с. и расходом 5,3 л/100 км за простоту конструкции и цепной привод ГРМ.

Модели из Китая демонстрируют быстрый прогресс в премиальном сегменте, однако сталкиваются с длительным ожиданием запчастей при ремонте.

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Проблемные марки

Бренды Land Rover и Jaguar механик относит к списку аутсайдеров из-за регулярных сбоев в электронике и технической части. Многие модели концерна PSA (Peugeot, Citroen, Opel) и Fiat также утратили прежнюю надежность по сравнению с прошлыми десятилетиями.

Американские автомобили нередко уступают европейским и японским конкурентам по качеству сборки и материалов. Покупка таких машин часто обходится регулярными визитами в сервис из-за сложных электронных систем или неудачных конструктивных решений.

Ранее Новини.LIVE писали о том, какие автомобили сложно и дорого ремонтировать. Профильный сервис Motofocus.pl опросил 160 механиков о том, с какими машинами работать сложнее всего, а с какими — легче.

Также ознакомьтесь с полным рейтингом подержанных кроссоверов и внедорожников от худших до лучших. В список вошли автомобили возрастом от 5 до 15 лет.

авто автомобиль Jaguar Honda Toyota подержанные авто Mazda Kia Hyundai Citroën Opel Peugeot Land Rover Fiat
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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