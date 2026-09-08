Сложный ремонт и дорогие запчасти: какие авто не любят механики

Ремонт автомобиля. Фото: magnific.com

Сложность конструкции авто напрямую влияет на итоговую сумму счета после посещения автосервиса. Даже надежные машины при мелком обслуживании могут потребовать много времени из-за заклинивших болтов или плохого доступа к деталям. Простота ремонта автомобилей зависит от продуманности узлов на этапе производства. Профильный сервис Motofocus.pl опросил 160 механиков со всей Польши, с какими машинами легче всего работать.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Сложное обслуживание

Японские бренды Honda и Suzuki оказались на последних позициях рейтинга из-за ограниченного доступа к деталям и специфической компоновки. Мастера реже сталкиваются с этими машинами, что затрудняет быструю диагностику. Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz получает замечания за чрезмерно сложные электронные системы и высокую стоимость оригинальных компонентов.

Французские Peugeot и Citroen требуют специального инструмента и предлагают не интуитивные технические решения. Частые изменения в конструкции узлов заставляют мастеров тратить больше времени на простые операции. Популярные автомобили Ford часто страдают от быстрой коррозии крепежных элементов и заклинивания тормозных суппортов.

Легкие модели

Абсолютными лидерами рейтинга по простоте обслуживания стали автомобили концерна VAG. Модели Volkswagen, Skoda, Seat и Audi отличаются превосходной унификацией и доступностью запчастей. Огромное количество этих машин делает их ремонт максимально быстрым и понятным для любого мастера.

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Японская Toyota заняла второе место благодаря продуманной конструкции и стабильному наличию запчастей. Потерянные позиции уверенно компенсирует Fiat, предлагающий очень простые технические решения. Также высокие оценки от специалистов получили корейские бренды Hyundai и Kia.

Рейтинг автомобильных марок

VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat): 37% Toyota: 17,1% Fiat: 10,3% Hyundai/Kia: 8,2% BMW/MINI: 4,8% Opel: 4,1% Mercedes-Benz: 3,4% Peugeot/Citroën: 2,7% Ford: 2,4% Honda и Suzuki: 2,1%

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