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Главная Авто Механики объяснили, какие авто сложно и дорого ремонтировать

Механики объяснили, какие авто сложно и дорого ремонтировать

Ua ru
8 сентября 2026 10:55
Сложный ремонт и дорогие запчасти: какие авто не любят механики
Ремонт автомобиля. Фото: magnific.com

Сложность конструкции авто напрямую влияет на итоговую сумму счета после посещения автосервиса. Даже надежные машины при мелком обслуживании могут потребовать много времени из-за заклинивших болтов или плохого доступа к деталям. Простота ремонта автомобилей зависит от продуманности узлов на этапе производства. Профильный сервис Motofocus.pl опросил 160 механиков со всей Польши, с какими машинами легче всего работать.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Сложное обслуживание

Японские бренды Honda и Suzuki оказались на последних позициях рейтинга из-за ограниченного доступа к деталям и специфической компоновки. Мастера реже сталкиваются с этими машинами, что затрудняет быструю диагностику. Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz получает замечания за чрезмерно сложные электронные системы и высокую стоимость оригинальных компонентов.

Французские Peugeot и Citroen требуют специального инструмента и предлагают не интуитивные технические решения. Частые изменения в конструкции узлов заставляют мастеров тратить больше времени на простые операции. Популярные автомобили Ford часто страдают от быстрой коррозии крепежных элементов и заклинивания тормозных суппортов.

Легкие модели

Абсолютными лидерами рейтинга по простоте обслуживания стали автомобили концерна VAG. Модели Volkswagen, Skoda, Seat и Audi отличаются превосходной унификацией и доступностью запчастей. Огромное количество этих машин делает их ремонт максимально быстрым и понятным для любого мастера.

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Японская Toyota заняла второе место благодаря продуманной конструкции и стабильному наличию запчастей. Потерянные позиции уверенно компенсирует Fiat, предлагающий очень простые технические решения. Также высокие оценки от специалистов получили корейские бренды Hyundai и Kia.

Рейтинг автомобильных марок

  1. VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat): 37%
  2. Toyota: 17,1%
  3. Fiat: 10,3%
  4. Hyundai/Kia: 8,2%
  5. BMW/MINI: 4,8%
  6. Opel: 4,1%
  7. Mercedes-Benz: 3,4%
  8. Peugeot/Citroën: 2,7%
  9. Ford: 2,4%
  10. Honda и Suzuki: 2,1%

Ранее Новини.LIVE писали, что делать, если автомобиль ведет себя странно на поворотах. Понимание первых симптомов неисправности позволяет вовремя устранить проблему.

Также читайте, можно ли отремонтировать двигатель автомобиля после гидроудара. Важно действовать четко, чтобы не превратить мотор в кучу дорогого металлолома.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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