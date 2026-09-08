Складний ремонт та дорогі деталі: які авто не люблять механіки

Ремонт автомобіля. Фото: magnific.com

Складність конструкції авто безпосередньо впливає на підсумковий чек після візиту до автосервісу. Навіть надійні машини у разі дрібного обслуговування можуть вимагати багато часу через запечені болти або поганий доступ до деталей. Простота ремонту автомобілів залежить від продуманості вузлів на етапі виробництва. Профільний сервіс Motofocus.pl запитав 160 механіків з усієї Польщі, з якими машинами найлегше працювати.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Складний сервіс

Японські бренди Honda та Suzuki опинилися на останніх позиціях рейтингу через обмежений доступ до деталей та специфічне компонування. Майстри рідше стикаються з цими машинами, що ускладнює швидку діагностику. Німецький преміальний бренд Mercedes-Benz отримує зауваження за надмірно складні електронні системи та високу вартість оригінальних компонентів.

Французькі Peugeot та Citroen вимагають особливого інструменту і пропонують неінтуїтивні технічні рішення. Часті зміни в конструкціях вузлів змушують майстрів витрачати більше часу на прості операції. Популярні машини Ford часто страждають від швидкої корозії кріпильних елементів та заклинювання гальмівних супортів.

Легкі моделі

Абсолютними лідерами рейтингу за легкістю обслуговування стали автомобілі концерну VAG. Моделі Volkswagen, Skoda, Seat та Audi мають чудову уніфікацію та доступність запчастин. Величезна популяція цих машин робить їхній ремонт максимально швидким та зрозумілим для будь-якого майстра.

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Японська Toyota виборола друге місце завдяки продуманій конструкції та стабільній наявності деталей. Втрачені позиції впевнено компенсує Fiat, який пропонує дуже прості технічні рішення. Також високі оцінки від фахівців отримали корейські бренди Hyundai та Kia.

Рейтинг марок авто

VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat): 37% Toyota: 17,1% Fiat: 10,3% Hyundai/Kia: 8,2% BMW/MINI: 4,8% Opel: 4,1% Mercedes-Benz: 3,4% Peugeot/Citroen: 2,7% Ford: 2,4% Honda і Suzuki: 2,1%

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