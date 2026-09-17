Титулований механік з Іспанії назвав найнадійніші авто на ринку

Hyundai i20 2021 року. Фото: netcarshow.com

Вибір автомобіля з високим ресурсом вимагає знання багатьох прихованих нюансів конструкції. Переможець іспанського конкурсу кращих автомеханіків Карлос Перес поділився власним досвідом обслуговування тисяч машин. Фахівець стверджує, що довговічні автомобілі виготовляють переважно азійські бренди. На думку майстра, саме японські та корейські моделі показують найкращу збірку та проходять сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на El Confidencial.

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Азійські лідери

Серед японських марок фахівець виділяє Honda, Mazda та Toyota за якісне виготовлення та продумане розташування елементів. Навіть дрібниці на зразок ізоляції та укладання дротів у цих машинах захищають деталь від перегріву чи перетирання. Серед особистих рекомендацій майстер називає модель Honda Accord за її збалансованість, комфорт та стійкість до зношування.

Корейські бренди Kia та Hyundai також демонструють стабільно високу якість протягом багатьох років. Водночас колега Карлоса механік Хуанхо Хіменес радить хетчбек Hyundai i20 з атмосферним 1,2-літровим 4-циліндровим мотором на 97 к.с. та витратою 5,3 л/100 км за простоту конструкції й ланцюговий привід ГРМ.

Моделі з Китаю показують швидкий прогрес у преміальному сегменті, проте стикаються з довгим очікуванням запчастин під час ремонту.

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Проблемні марки

Бренди Land Rover та Jaguar механік відносить до списку аутсайдерів через регулярні збої в електроніці та технічній частині. Багато моделей концерну PSA (Peugeot, Citroen, Opel) та Fiat також втратили колишню надійність у порівнянні з минулими десятиліттями.

Американські автомобілі нерідко поступаються європейським та японським конкурентам за якістю збірки та матеріалів. Купівля таких машин часто обертається регулярними візитами на сервіс через складні електронні системи чи невдалі конструктивні рішення.

Раніше Новини.LIVE писали, які авто складно та дорого ремонтувати. Профільний сервіс Motofocus.pl запитав 160 механіків, з якими машинами найважче та найлегше працювати.

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