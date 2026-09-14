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Главная Авто Лучший дизельный двигатель BMW на подержанных автомобилях

Лучший дизельный двигатель BMW на подержанных автомобилях

Ua ru
14 сентября 2026 16:45
Почему дизель BMW M57 считается лучшим двигателем всех времен
Двигатель BMW M57. Фото: BMW

Среди автолюбителей и механиков 3-литровый дизельный двигатель M57 считается настоящей легендой. Его часто выбирают для установки на коммерческие грузовики, рамные внедорожники и даже спортивные дрифт-кары. История надежных двигателей BMW этого семейства доказывает, что большая мощность может сочетаться с низким расходом топлива. При регулярной замене качественного масла чугунный двигатель способен преодолеть отметку в 1 000 000 км без капитального ремонта.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на "АвтоСвит".

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Заводские версии

Двигатель M57 появился в 1998 году и выпускался на австрийском заводе бренда в 3-литровом исполнении для топовых моделей. Двигатель получил чугунный блок цилиндров, алюминиевую головку с 24 клапанами и систему Common Rail от Bosch. Завод устанавливал этот дизель на седаны BMW 330d E46, 530d E39, 730d E38 и кроссовер X5 E53. Также этот агрегат получил внедорожник Range Rover L322.

Первые модификации имели мощность от 184 до 193 л.с. с крутящим моментом до 410 Нм и расходовали всего 6–7 л/100 км на трассе. Главным слабым местом оказались вихревые заслонки во впускном коллекторе, которые механики обычно сразу удаляют. Ресурс цепи ГРМ легко превышает 400 000 км пробега.

Обновленные модификации

В 2002 году появилась усовершенствованная версия M57N объемом 3 л с мощностью до 272 л.с. для BMW 535d E60 и 730d E65. Этот двигатель также установили на седаны 3-й серии E90 и кроссоверы X5 E70 и X6 E71. Версия 2005 года M57N2 получила более легкий алюминиевый блок и сажевый фильтр, сохранив высокие динамические показатели.

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Следующее поколение N57 появилось в 2008 году, однако оно утратило прежнюю выносливость. Из-за сложной компоновки цепи ГРМ и износа вкладышей коленчатого вала владельцы более новых машин часто предпочитают вернуться к проверенным 3-литровым двигателям M57.

Пересадка двигателя

Благодаря колоссальному ресурсу 3-литровый M57 стал самым популярным вариантом для установки на другую технику. Его массово устанавливают в рамные внедорожники Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender вместо менее выносливого заводского дизеля.

Также этот двигатель устанавливают на коммерческие грузовики Mercedes Sprinter, Volkswagen LT и Crafter для быстрой буксировки тяжелых прицепов. Гибкая электронная система управления и надежная автоматическая коробка ZF делают этот двигатель лучшим выбором для любых условий.

Ранее Новини.LIVE писали о том, насколько надежен 1,5-литровый дизельный двигатель от BMW. Этот агрегат вошел в модульное семейство, где на каждый цилиндр приходится примерно 500 куб см объема, что делает его фактически половиной известного двигателя B57.

Также читайте, с какими проблемами может столкнуться владелец подержанного BMW 3 Series. Несмотря на высокое качество сборки, автомобили с пробегом имеют ряд характерных особенностей, о которых следует знать перед покупкой.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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