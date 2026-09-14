Чому дизель BMW M57 вважається кращим двигуном усіх часів

Двигун BMW M57. Фото: BMW

Серед автоаматорів та механіків 3-літровий дизельний агрегат M57 має статус справжньої легенди. Його часто обирають для встановлення на комерційні вантажівки, рамні позашляховики та навіть спортивні дрифт-кари. Історія надійних двигунів BMW цього сімейства доводить, що велика потужність може поєднуватися з низькою витратою пального. При регулярній заміні якісного мастила чавунний мотор здатний подолати позначку в 1 000 000 км без капітального ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Заводські версії

Двигун M57 з'явився у 1998 році та випускався на австрійському заводі бренду у 3-літровому виконанні для топових моделей. Мотор отримав чавунний блок циліндрів, алюмінієву головку на 24 клапани та систему Common Rail від Bosch. Завод встановлював цей дизель на седани BMW 330d E46, 530d E39, 730d E38 та кросовер X5 E53. Також цей агрегат отримав позашляховик Range Rover L322.

Перші модифікації мали потужність від 184 до 193 к.с. з крутним моментом до 410 Нм та споживали лише 6–7 л/100 км на трасі. Головним слабким місцем виявилися вихрові заслінки у впускному колекторі, які механіки зазвичай одразу видаляють. Ресурс ланцюга ГРМ легко перевищує 400 000 км пробігу.

Оновлені модифікації

У 2002 році з'явилася вдосконалена версія M57N об'ємом 3 л з потужністю до 272 к.с. для BMW 535d E60 та 730d E65. Цей мотор також отримали седани 3 серії E90 та кросовери X5 E70 і X6 E71. Версія 2005 року M57N2 отримала легший алюмінієвий блок та сажовий фільтр, зберігши високі динамічні показники.

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Наступне покоління N57 з'явилося у 2008 році, проте воно втратило колишню витривалість. Через складне розташування ланцюга ГРМ та знос вкладишів колінчастого вала власники новіших машин часто воліють повернутися до перевірених 3-літрових моторів M57.

Пересаджування мотора

Завдяки колосальному ресурсу 3-літровий M57 став найпопулярнішим варіантом для встановлення на іншу техніку. Його масово монтують у рамні позашляховики Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser та Land Rover Defender замість менш витривалого заводського дизеля.

Також цей мотор ставлять на комерційні вантажівки Mercedes Sprinter, Volkswagen LT та Crafter для швидкого буксирування важких причепів. Гнучка електронна система управління та надійна автоматична коробка ZF роблять цей двигун кращим вибором для будь-яких умов.

Раніше Новини.LIVE писали, наскільки надійний 1,5-літровий дизельний двигун від BMW. Цей агрегат увійшов до модульного сімейства, де на кожен циліндр припадає приблизно 500 см куб об'єму, що робить його фактично половиною відомого мотора B57.

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