Бензиновий мотор BMW B48: огляд та рекомендації автомеханіків

Двигун BMW 2.0 B48. Фото: BMW

Створення вдалих 4-циліндрових бензинових силових агрегатів тривалий час залишалося складною задачею для німецьких інженерів. Попри це, двигуни відомих брендів іноді проходять повне перезавантаження, і нове лінійка баварських моторів довела здатність концерну випускати витривалі агрегати. Модульний турбований мотор B48 об'ємом 2 л з'явився у 2013 році та поступово замінив проблемний N20. Він випускався у багатьох варіантах потужності від 156 до 306 к.с. та встановлювався як поперечно, так і поздовжньо.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Модельний ряд

Поздовжні версії двигуна B48 активно застосовувалися в класичних задньопривідних та повнопривідних машинах. Його можна знайти під капотом авто BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7 серій, 6 серії Gran Turismo, кросоверів X3, X4 та родстера Z4.

Поперечні модифікації агрегату використовувалися в компактних автомобілях BMW 1 серії, 2 серії Active Tourer, Gran Tourer, Gran Coupé, а також кросоверах X1 та X2. Крім цього, цей мотор є базовим для багатьох версій Mini Hatch, Clubman та Countryman. Його також встановлювали на спортивні машини Toyota GR Supra та Morgan Plus Four.

Слабкі місця

Попри високу загальну надійність та підсилений алюмінієвий блок циліндрів із закритою верхньою частиною, мотор має декілька характерних проблем. Основним вразливим місцем є система охолодження через велику кількість пластикових елементів, які з часом стають крихкими.

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Пластиковий корпус основи масляного фільтра з теплообмінником часто дає протікання після 100 000–120 000 км пробігу. Власники часто замінюють його на міцніший алюмінієвий аналог. Також з часом виникають тріщини в пластикових патрубках, розширювальному бачку та модулі управління температурою.

На ранніх екземплярах Mini 2014–2015 років випуску траплявся знос верхнього опорного підшипника вала, проте цю проблему швидко усунули за гарантією. Привод ГРМ розташовано з боку маховика, а його ресурс становить 150 000–200 000 км, хоча оновлена з 2018 року версія B48TU з одним ланцюгом виявилася суттєво довговічнішою.

Раніше Новини.LIVE писали, наскільки надійний 1,5-літровий дизельний двигун від BMW. Цей агрегат увійшов до модульного сімейства, де на кожен циліндр припадає приблизно 500 см куб об'єму.

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