Бензиновый двигатель BMW B48: обзор и рекомендации автомехаников

Двигатель BMW 2.0 B48. Фото: BMW

Создание удачных 4-цилиндровых бензиновых силовых агрегатов долгое время оставалось сложной задачей для немецких инженеров. Несмотря на это, двигатели известных брендов иногда подвергаются полной переработке, и новая линейка баварских моторов доказала способность концерна выпускать надежные агрегаты. Модульный турбированный двигатель B48 объемом 2 л появился в 2013 году и постепенно заменил проблемный N20. Он выпускался во многих вариантах мощности от 156 до 306 л.с. и устанавливался как поперечно, так и продольно.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Модельный ряд

Продольные версии двигателя B48 активно применялись в классических заднеприводных и полноприводных автомобилях. Его можно найти под капотом автомобилей BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7 серий, 6 серии Gran Turismo, кроссоверов X3, X4 и родстера Z4.

Поперечные модификации агрегата использовались в компактных автомобилях BMW 1-й серии, 2-й серии Active Tourer, Gran Tourer, Gran Coupé, а также в кроссоверах X1 и X2. Кроме того, этот двигатель является базовым для многих версий Mini Hatch, Clubman и Countryman. Его также устанавливали на спортивные автомобили Toyota GR Supra и Morgan Plus Four.

Слабые места

Несмотря на высокую общую надежность и усиленный алюминиевый блок цилиндров с закрытой верхней частью, двигатель имеет несколько характерных проблем. Основным уязвимым местом является система охлаждения из-за большого количества пластиковых элементов, которые со временем становятся хрупкими.

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Пластиковый корпус основания масляного фильтра с теплообменником часто дает течь после 100 000–120 000 км пробега. Владельцы часто заменяют его на более прочный алюминиевый аналог. Также со временем появляются трещины в пластиковых патрубках, расширительном бачке и модуле управления температурой.

На ранних экземплярах Mini 2014–2015 годов выпуска встречался износ верхнего опорного подшипника вала, однако эту проблему быстро устранили по гарантии. Привод ГРМ расположен со стороны маховика, а его ресурс составляет 150 000–200 000 км, хотя обновленная с 2018 года версия B48TU с одной цепью оказалась значительно более долговечной.

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