Компактный дизель BMW: подводные камни 3-цилиндрового двигателя

Двигатель BMW B37. Фото: global-cars.com.ua

Многие водители ассоциируют немецкий бренд BMW с рядными шестерками и мощными двигателями. Однако еще в 2014 году баварские инженеры удивили рынок, выпустив компактный 3-цилиндровый дизель объемом 1,5 л с индексом B37. Этот агрегат вошел в модульное семейство, где на каждый цилиндр приходится примерно 500 см куб объема, что делает его фактически половиной известного двигателя B57.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Конструкция двигателя

Двигатель B37 имеет алюминиевый блок цилиндров, два распределительных вала и 2-ступенчатый цепной привод газораспределительного механизма. Для снижения типичных вибраций 3-цилиндровой конструкции в нижней части установлен блок с балансировочным валом. Топливная система Common Rail от Bosch работает с давлением впрыска от 2000 до 2200 бар, а за наддув отвечает турбина с изменяемой геометрией.

Дизельный агрегат выпускался в вариантах мощности 95 л.с. (220 Нм) и 116 л.с. (270 Нм). Его устанавливали как поперечно для переднеприводных моделей, так и продольно. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или автоматами на 6, 7 или 8 ступеней.

Типичные проблемы

Самой дорогостоящей потенциальной неисправностью является износ цепного привода ГРМ. Цепи и амортизаторы расположены с задней стороны двигателя возле маховика, поэтому их замена требует сложных демонтажных работ. Также нередко случаются утечки масла из-под пластиковой крышки клапанов и корпуса масляного фильтра.

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Серьезную угрозу представляет утечка охлаждающей жидкости через радиатор EGR, что в отдельных случаях приводит к расплавлению впускного коллектора. При эксплуатации в городе быстро забиваются нагаром сам клапан EGR и вихревые заслонки впускного тракта. Кроме того, после 150 000 км пробега в ремонт могут потребоваться форсунки, топливный насос высокого давления и демпферное шестерное колесо вала.

Стоит ли покупать?

При условии своевременного обслуживания и регулярной замены масла двигатель B37 радует низким расходом топлива и хорошей динамикой в легких автомобилях. Однако запущенные экземпляры после городской эксплуатации могут потребовать солидных вложений в топливную систему и механизм ГРМ.

Ранее Новини.LIVE писали, какие двигатели известных автомобильных брендов пьют масло литрами. Автопроизводители часто не признают это технической неисправностью, указывая такие показатели в инструкциях как допустимую норму.

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