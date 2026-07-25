Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Подержанный BMW 3 Series: какие проблемы могут быть у владельца

Подержанный BMW 3 Series: какие проблемы могут быть у владельца

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 20:30
Подержанная BMW 3-й серии: слабые места и стоимость обслуживания
BMW 3 Series 2020 года. Фото: netcarshow.com

Баварский седан BMW 3 Series в кузове G20 дебютировал в 2019 году и быстро завоевал статус одного из самых популярных автомобилей в своем классе. После планового обновления в 2022 году модель обрела обновленный внешний вид и современную мультимедийную систему. Несмотря на высокое качество сборки, подержанные экземпляры имеют ряд характерных особенностей, о которых следует знать перед покупкой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на "АвтоСвит".

Кузов и подвеска

Лакокрасочное покрытие модели не слишком устойчиво к внешним воздействиям, поэтому сколы на капоте и крыше появляются довольно быстро. В ранних экземплярах 2019–2020 годов выпуска зимой часто заклинивают зеркала из-за попадания влаги. Зато днище автомобиля надежно закрыто защитными пластиковыми экранами, что гарантирует отличную устойчивость к коррозии.

Передняя подвеска со стойками McPherson имеет алюминиевые рычаги, которые требуют внимания после 100 000 км пробега. На этом же пробеге изнашиваются втулки стабилизаторов и наконечники рулевых тяг. Задняя многорычажная подвеска служит дольше, выдерживая до 180 000 км без серьезного ремонта. В системах полного привода xDrive раздаточная коробка служит около 250 000 км при условии регулярного обслуживания.

Двигатели и коробка

Бензиновый 2-литровый турбомотор B48 при замене масла каждые 8 000–10 000 км способен преодолеть более 300 000 км. Однако его слабым местом являются пластиковые элементы системы охлаждения, которые со временем становятся хрупкими. 6-цилиндровый агрегат B58 объемом 3 л считается еще более надежным и без проблем проходит до 400 000 км.

Читайте также:

Дизельные двигатели B47 и B57 демонстрируют превосходную экономичность, но требовательны к качеству топлива. Форсунки системы Common Rail и сажевый фильтр служат около 200 000 км.

8-ступенчатый автомат ZF 8HP считается эталоном надежности и служит до 450 000 км, если менять масло вместе с поддоном-фильтром каждые 60 000–80 000 км.

Салон и электроника

Интерьер автомобиля выполнен из качественных материалов, хотя глянцевые поверхности и деревянные вставки со временем царапаются. Мультимедийная система iDrive иногда демонстрирует сбои и потерю связи с Bluetooth, что обычно устраняется обновлением прошивки. Также на автомобилях с большим пробегом может выходить из строя вентилятор обогревателя салона.

На автомобилях, выпущенных до августа 2021 года, встречался дефект направляющих передних сидений. В целом электроника G20 чувствительна к повышенной влажности, поэтому влажную уборку салона следует проводить очень осторожно.

Покупка ухоженного экземпляра дарит отличные эмоции, но требует регулярных финансовых вложений.

Ранее Новини.LIVE писали о слабых местах популярного кроссовера BMW X1 с пробегом. Несмотря на общую репутацию надёжного автомобиля, этот SUV имеет специфические особенности, которые стоит учесть перед покупкой.

Также механики назвали самые проблемные автомобили после техосмотра. Исследование оказалось очень поучительным, а некоторые известные автомобильные бренды откровенно удивили своими низкими позициями.

ремонт авто BMW проблемы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации