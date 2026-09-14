Какие подержанные авто до 15 000 долларов стоит купить в Украине

Mitsubishi Outlander GT 2012 года. Фото: motortrend.com

На украинском вторичном рынке бюджет до 15 000 долларов позволяет выбрать надежный и комфортный автомобиль. Покупатели часто ищут варианты с силовым агрегатом, способным пройти без капитального ремонта более 350 000 км. Надежные подержанные автомобили в этом ценовом сегменте представлены как экономичными дизельными седанами, так и выносливыми бензиновыми кроссоверами. Автоэксперт составил список лучших моделей с прочной ходовой частью и проверенными коробками передач.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Практичные седаны

Десятое место в рейтинге занимает седан Toyota Camry в кузове XV50. Надежный 2,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный двигатель с цепным приводом ГРМ работает в паре с надежным автоматом. Автомобиль ориентирован на комфорт, медленно теряет в цене и позволяет легко установить ГБО со средним расходом газа 13,5–14 л/100 км.

Девятое место делят дизельные Volkswagen Passat B8, Skoda Octavia A7 и Volkswagen Golf 7 с двигателями 1.6 TDI и 2.0 TDI. Эти модели имеют ресурс свыше 400 000 км и расходуют всего 5,5 л/100 км топлива на трассе и до 8 л/100 км в городских пробках.

На восьмом месте оказалась стильная Mazda 6 2016–2017 годов выпуска с 2,5-литровым двигателем SkyActiv и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель отличается хорошей динамикой и высоким ресурсом более 300 000 км, но лакокрасочное покрытие кузова требует защиты бронепленкой от сколов.

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Седьмую позицию занимают дизельные Volvo V70, Volvo V60 и Volvo S80 2013–2014 годов выпуска. Лучшим выбором для них является 2,4-литровый 5-цилиндровый дизель в сочетании с классической автоматической коробкой передач Aisin.

Шестое место заняла Honda Accord девятого поколения с двигателем объемом 2,4 л и надежным вариатором, который легко выдерживает более 250 000 км.

Надежные кроссоверы

Пятое место занимает кроссовер Mazda CX-5 первого поколения с атмосферными бензиновыми двигателями объемом 2 или 2,5 л и коробкой передач Aisin. Автомобиль отличается высоким клиренсом, практичным пластиковым обвесом и полным приводом. Однако перед покупкой следует проверить состояние днища на наличие поверхностной коррозии.

На четвертой строчке оказался Jeep Cherokee 2017–2018 годов с 3,2-литровым двигателем V6 мощностью 271 к.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Благодаря надёжному двигателю и установленному ГБО расход газа составляет около 14,5 л/100 км, что по расходу эквивалентно 7 л бензина.

Тройку лидеров открывает дизельный кроссовер Volvo XC60 первого поколения с выносливым 2,4-литровым двигателем, комфортной подвеской и превосходной шумоизоляцией.

Второе место заняла Honda CR-V четвёртого поколения в дорестайлинговой версии с атмосферным двигателем объёмом 2,4 л, распределительным впрыском под газ и классической автоматической коробкой передач.

Победителем рейтинга стал обновлённый Mitsubishi Outlander третьего поколения в версии GT. Модель оснащена 3-литровым двигателем V6, классической автоматической коробкой передач, кожаным салоном, панорамной крышей и прочной подвеской, подходящей для украинских дорог.

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