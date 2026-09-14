Які авто з пробігом до 15 000 доларів варто купити в Україні

Mitsubishi Outlander GT 2012 року. Фото: motortrend.com

На українському вторинному ринку бюджет до 15 000 доларів дозволяє обрати надійний та комфортний автомобіль. Покупці часто шукають варіанти з силовим агрегатом, який здатен проїхати без капітального ремонту понад 350 000 км. Надійні вживані машини у цьому ціновому сегменті представлені як економними дизельними седанами, так і витривалими бензиновими кросоверами. Автоексперт сформував список найкращих моделей з міцною ходовою частиною та перевіреними коробками передач.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Youtube-канал "Юра Горячий".

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Практичні седани

Десяте місце рейтингу посідає седан Toyota Camry у кузові XV50. Надійний 2,5-літровий 4-циліндровий атмосферний мотор з ланцюговим приводом ГРМ працює в парі з витривалим автоматом. Автомобіль націлений на комфорт, повільно втрачає в ціні та дозволяє легко встановити ГБО з середньою витратою газу 13,5–14 л/100 км.

Дев'яту сходинку ділять дизельні Volkswagen Passat B8, Skoda Octavia A7 та Volkswagen Golf 7 з моторами 1.6 TDI та 2.0 TDI. Ці моделі мають ресурс понад 400 000 км та споживають лише 5,5 л/100 км пального на трасі та до 8 л/100 км у міських заторах.

На восьмому місці розмістилася стильна Mazda 6 2016–2017 років з 2,5-літровим мотором SkyActiv та 6-ступеневим автоматом. Двигун відзначається гарною динамікою та високим ресурсом понад 300 000 км, але лакофарбове покриття кузова вимагає захисту бронеплівкою від відколів.

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Сьому позицію займають дизельні Volvo V70, Volvo V60 та Volvo S80 2013–2014 років випуску. Кращим вибором для них є 2,4-літровий 5-циліндровий дизель у поєднанні з класичним автоматом Aisin.

Шосте місце виборола Honda Accord дев'ятого покоління з мотором 2,4 л та надійним варіатором, який легко витримує понад 250 000 км.

Надійні кросовери

П'яте місце відкриває кросовер Mazda CX-5 першого покоління з атмосферними бензиновими моторами 2.0 або 2.5 та коробкою Aisin. Машина пропонує високий кліренс, практичний пластиковий обвіс та повний привід. Проте перед купівлею слід перевіряти стан днища на наявність поверхневого корозійного нальоту.

На четвертій сходинці опинився Jeep Cherokee 2017–2018 років з 3,2-літровим мотором V6 на 271 к.с. та 9-ступеневим автоматом ZF. Завдяки надійному мотору та встановленому ГБО витрата газу становить близько 14,5 л/100 км, що за витратами еквівалентно 7 л бензину.

Трійку лідерів відкриває дизельний кросовер Volvo XC60 першого покоління з витривалим 2,4-літровим мотором, комфортною підвіскою та чудовою шумоізоляцією.

Друге місце посіла Honda CR-V четвертого покоління у дорестайлінговій версії з атмосферним мотором 2,4 л, розподіленим впорском під газ та класичним автоматом.

Переможцем рейтингу став рестайлінговий Mitsubishi Outlander третього покоління у версії GT. Модель оснащується 3-літровим мотором V6, класичною автоматичною коробкою передач, шкіряним салоном, панорамним дахом та міцною підвіскою для українських доріг.

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