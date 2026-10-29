Renault Koleos 2014 года. Фото: netcarshow.com

Украинские водители, приобретая подержанные автомобили стоимостью до 10 000 долларов, чаще всего ищут варианты с энергоемкой и мягкой ходовой частью. Качественная подвеска позволяет уверенно передвигаться по разбитым дорогам без постоянных ударов по кузову и позвоночнику. При выборе конкретной машины важно обращать внимание на общее состояние амортизаторов, размер колес и подтвержденную историю обслуживания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Мягкие кроссоверы

Французский кроссовер Renault Koleos первого поколения (2008–2016) демонстрирует очень мягкие настройки подвески, которые прекрасно сглаживают мелкие и средние выбоины. Модели 2008–2011 годов с дизельным двигателем объемом 2 л или бензиновым двигателем объемом 2,5 л оцениваются на рынке в 8000–9000 долларов. Ценой за высокий комфорт являются ощутимые крены кузова при быстром входе в повороты.

Корейский Hyundai Santa Fe второго поколения (2006–2012) оснащен полностью независимой подвеской, которая обеспечивает плавный ход по разбитому асфальту. Экземпляры 2008 года с надёжным дизельным двигателем объемом 2,2 л можно найти за 9400 долларов. Для больших семей на рынке доступны практичные 7-местные модификации этой модели.

Chevrolet Captiva первого поколения (2006–2018) также отличается мягким ходом, хотя кузов заметно раскачивается на высокой скорости. Автомобили 2007–2011 годов с бензиновым двигателем объемом 2,4 л или дизельными агрегатами продаются по цене 8000–9000 долларов.

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Немецкий Opel Antara (2006–2015) имеет независимую подвеску всех колес и часто комплектуется системой полного привода. Версии 2007–2013 годов с дизельными двигателями объемом 2 и 2,2 л стоят около 8000–9000 долларов.

Альтернативный вариант

Французский седан и универсал Citroën C5 второго поколения (2008–2017) выделяется уникальной гидропневматической подвеской Hydractive III+, которая автоматически поддерживает клиренс независимо от нагрузки.

Модели 2008–2013 годов предлагаются по цене 7000–8000 долларов. Необычная гидравлическая система требует тщательной диагностики перед покупкой, ведь её ремонт после предыдущего владельца обойдётся очень дорого.

Ранее Новини.LIVE писали о том, какие дизельные автомобили с пробегом реально потребляют меньше всего топлива. Исследование основано на реальных показателях бортовых систем тысяч автомобилей во время их эксплуатации на дорогах Европы.

Также читайте, почему украинский рынок подержанных автомобилей является самым рискованным в Европе. Автомобили с пробегом часто имеют скрытые повреждения в результате ДТП или манипуляции с показаниями одометра.