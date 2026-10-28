Nissan Note 2008 года. Фото: infocar.ua

На вторичном рынке подержанные автомобили стоимостью до 8000 долларов предлагают отличный баланс между стоимостью содержания и повседневным комфортом. В рамках этого бюджета покупатели могут рассчитывать на городские хэтчбеки и вместительные универсалы для семейных нужд. Эксперты выделяют пять популярных моделей, которые хорошо подходят для регулярных поездок по городу и за его пределы. При выборе конкретного экземпляра важно учитывать тип двигателя, наличие автоматической коробки передач и общее техническое состояние.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Компактные модели

Японский хэтчбек Suzuki Swift (2010) отлично подходит для загруженных городских улиц и удобной парковки. Модель с бензиновым двигателем объемом 1,2 л и механической коробкой передач часто продается уже с установленным ГБО. Стоимость такого автомобиля на рынке составляет около 7000 долларов.

Микровэн Nissan Note (2012) отличается высоким кузовом, удобной посадкой и просторным салоном. Вариант с бензиновым двигателем объемом 1,6 л и классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач оценивается в 7800–8000 долларов. Этот вариант подходит водителям, которые ищут практичную машину с автоматической коробкой для повседневных задач.

Городские хэтчбеки

Корейский хэтчбек или универсал Kia Ceed (2012) предлагает отличное пространство для пассажиров и багажа. Модификация с бензиновым двигателем объемом 1,6 л, механической коробкой передач и газобаллонным оборудованием стоит около 7800 долларов. Автомобиль хорошо подходит для семейных поездок благодаря удобному салону и простоте обслуживания.

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Хэтчбек Hyundai i30 (2015) на той же платформе в дизельной версии с двигателем 1,4 л и механической коробкой передач можно найти за 7300 долларов. Автомобиль привлекает хорошей комплектацией, включающей подогрев руля и сидений, кондиционер и задние парктроники. Дизельный двигатель обеспечивает низкий расход топлива на повседневных маршрутах.

Немецкий Opel Astra (2010) с бензиновым двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой передач предлагается за 5190 долларов. Дизельный универсал Opel Astra Caravan (2008) с двигателем объемом 1,7 л оценивается в 4800 долларов. Перед покупкой стоит тщательно проверить историю автомобиля и реальное состояние кузова и двигателя.

Ранее Новини.LIVE писали о том, стоит ли покупать подержанный автомобиль с дизельным двигателем 2,0 TDI. Покупка такой машины требует тщательной проверки подтвержденной сервисной истории и технического состояния основных узлов.

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