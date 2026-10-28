Nissan Note 2008 року. Фото: infocar.ua

На вторинному ринку вживані авто за ціною до 8000 доларів пропонують чудовий баланс між вартістю утримання та щоденним комфортом. У цьому бюджеті покупці можуть розраховувати на міські хетчбеки та місткі універсали для сімейних потреб. Експерти виділяють п'ять популярних моделей, які добре підходять для регулярних поїздок містом та за його межами. При виборі конкретного екземпляра важливо враховувати тип мотора, наявність автоматичної трансмісії та загальний технічний стан.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

Реклама

Компактні моделі

Японський хетчбек Suzuki Swift (2010) чудово підходить для завантажених міських вулиць та легкого паркування. Модель з бензиновим мотором 1,2 л та механічною коробкою передач часто продають уже з встановленим ГБО. Вартість такого автомобіля на ринку становить близько 7000 доларів.

Мікровен Nissan Note (2012) вирізняється високим кузовом, зручною посадкою та просторим салоном. Варіант з бензиновим двигуном 1,6 л та класичним 4-ступеневим автоматом оцінюють у 7800–8000 доларів. Цей варіант підходить водіям, які шукають практичну машину з автоматичною коробкою для щоденних завдань.

Міські хетчбеки

Корейський хетчбек або універсал Kia Ceed (2012) пропонує відмінний простір для пасажирів і багажу. Модифікація з бензиновим мотором 1,6 л, механікою та газобалонним обладнанням коштує близько 7800 доларів. Машина добре підходить для родинних поїздок завдяки зручному салону та зрозумілому обслуговуванню.

Читайте також:

Співплатформенний хетчбек Hyundai i30 (2015) у дизельній версії 1,4 л з механічною коробкою можна знайти за 7300 доларів. Автомобіль приваблює хорошим оснащенням, де є підігрів керма та сидінь, кондиціонер і задні парктроніки. Дизельний мотор забезпечує низьку витрату пального на щоденних маршрутах.

Німецький Opel Astra (2010) з бензиновим двигуном 1,6 л та механічною коробкою пропонують за 5190 доларів. Дизельний універсал Opel Astra Caravan (2008) з мотором 1,7 л оцінюють у 4800 доларів. Перед купівлею варто детально перевірити історію машини та дійсний стан кузова з мотором.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто придбати вживане авто з дизельним двигуном 2.0 TDI. Купівля такої машини вимагає ретельної перевірки підтвердженої сервісної історії та технічного стану основних вузлів.

Також читайте, чому електромобілі Tesla краще купувати вживаними. Базові модифікації Tesla за 15 000–17 000 доларів пропонують до 80% усіх ключових функцій та технологій бренду.