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Головна Авто Найкращі вживані авто для українських доріг до 10 000 доларів

Найкращі вживані авто для українських доріг до 10 000 доларів

Ua ru
29 жовтня 2026 07:35
ТОП-5 авто до 10 000 доларів з м’якою підвіскою для доріг України netcarshow.com
Renault Koleos 2014 року. Фото: netcarshow.com

Українські водії, купуючи вживані автомобілі вартістю до 10 000 доларів, найчастіше шукають варіанти з енергомісткою та м’якою ходовою частиною. Якісна підвіска дозволяє впевнено пересуватися розбитими автошляхами без постійного удару по кузову та хребту. При підборі конкретної машини важливо звертати увагу на загальний стан амортизаторів, розмір коліс та підтверджену історію обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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М'які кросовери

Французький кросовер Renault Koleos першого покоління (2008–2016) демонструє дуже м'які налаштування підвіски, які чудово згладжують дрібні та середні ями. Моделі 2008–2011 років з дизелем 2 л або бензиновим мотором 2,5 л оцінюють на ринку в 8000–9000 доларів. Платою за високий комфорт виступають відчутні крени кузова під час швидкого входження в повороти.

Корейський Hyundai Santa Fe другої генерації (2006–2012) оснащений повністю незалежною підвіскою, яка забезпечує плавний хід на розбитому асфальті. Екземпляри 2008 року з надійним дизельним двигуном 2,2 л можна знайти за 9400 доларів. Для великих родин на ринку доступні практичні 7-місні модифікації цієї моделі.

Chevrolet Captiva першого покоління (2006–2018) також вирізняється м'яким ходом, хоча кузов помітно розгойдується на високій швидкості. Автомобілі 2007–2011 років з бензиновим мотором 2,4 л чи дизельними агрегатами продають за 8000–9000 доларів.

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Німецький Opel Antara (2006–2015) має незалежну підвіску всіх коліс та часто комплектується системою повного приводу. Версії 2007–2013 років з дизельними моторами 2 та 2,2 л коштують близько 8000–9000 доларів.

Альтернативний варіант

Французький седан та універсал Citroën C5 другого покоління (2008–2017) виділяється унікальною гідропневматичною підвіскою Hydractive III+, яка автоматично підтримує кліренс незалежно від навантаження.

Моделі 2008–2013 років пропонують за 7000–8000 доларів. Незвичайна гідравлічна система вимагає ретельної діагностики перед купівлею, адже її ремонт після попереднього власника обійдеться дуже дорого.

Раніше Новини.LIVE писали, які дизельні авто з пробігом реально споживають найменше палива. Дослідження базується на реальних показниках бортових систем тисяч машин під час їхньої експлуатації на дорогах Європи.

Також читайте, чому український ринок вживаних авто найбільш ризикований в Європі. Машини з пробігом мають часто приховані аварійні пошкодження або маніпуляції з показниками одометра.

авто автомобіль Renault вживані авто Chevrolet Hyundai Citroën Opel
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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