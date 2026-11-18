Кроссовер Audi Q5 2019 года. Фото: certifiedluxurymotors.com

Популярный среднеразмерный кроссовер Audi Q5 на вторичном рынке имеет неоднозначную репутацию из-за серьезных технических недоработок в отдельных годах выпуска. Эксперты проанализировали статистику поломок, отзывы владельцев и рейтинги надежности различных поколений автомобиля. Специалисты выделили три самые удачные версии и три года, от которых лучше держаться как можно дальше.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Удачные годы

Лучшим представителем первого поколения стал Audi Q5 2013 года, получивший 62 балла из 100 от Consumer Reports и 80 баллов от JD Power. Хотя на портале CarComplaints встречаются единичные жалобы на повышенный расход масла, на фоне соседних провальных годов эта версия оказалась на удивление надежной.

Абсолютным рекордсменом по надежности в истории модели признали Audi Q5 2019 года, который представляет третий год выпуска второго поколения. Автомобиль получил самые высокие в линейке 65 баллов от Consumer Reports и 76 баллов от JD Power, а на сайте CarComplaints зафиксировали лишь два обращения владельцев из-за сбоя в работе рулевого управления и протечки люка. Даже в базе данных американского регулятора NHTSA накопилось всего 53 жалобы, тогда как у среднестатистической версии 2016 года их было 78.

Среди более свежих экземпляров лучше всего себя зарекомендовал Audi Q5 2023 года, ставший последней моделью второго поколения. Это единственная версия после 2019 года, которая смогла преодолеть отметку в 40 баллов в рейтинге Consumer Reports. В опросе JD Power его оценка выросла сразу на шесть пунктов до 75 баллов, а за два года эксплуатации владельцы не оставили ни одной жалобы на CarComplaints. К тому же государственный регулятор получил лишь шесть обращений и объявил об одном отзыве против восьми отзывов у модели 2022 года.

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Провальные версии

Первым проблемным годом в биографии кроссовера стал Audi Q5 2012 года, который занял второе место в истории модели по количеству жалоб на CarComplaints. Главной проблемой для владельцев оказался двигатель с критически высоким расходом моторного масла. Кроме того, регулятор NHTSA получил более 150 жалоб и провел шесть кампаний по отзыву. Более половины этих обращений касались отказа подушек безопасности и датчиков присутствия пассажира.

После временного улучшения ситуации вышла еще одна неудачная Audi Q5 2014 года, которая стала абсолютным рекордсменом по количеству поломок на CarComplaints. Из-за масложера и поломок силового агрегата средняя стоимость ремонта взлетела до более чем 3200 долларов, что составляет до трети цены подержанного автомобиля. Количество обращений в государственный регулятор достигло 106, а среди пяти отзывов два были объявлены из-за дефектного насоса системы охлаждения.

Но самой рискованной покупкой на вторичном рынке специалисты называют Audi Q5 2018 года, с которого началось второе поколение кроссовера. Переход на новую платформу сопровождался лавиной сбоев в работе электроники: отказывал поворотник, на панели появлялись случайные ошибки, а двигатель не запускался. Количество жалоб в NHTSA подскочило с 36 в 2017 году до 350, а также производитель объявил шесть сервисных кампаний. После этого на сайте ведомства появилось срочное предупреждение об опасности эксплуатации этого автомобиля.

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