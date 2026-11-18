Кросовер Audi Q5 2019 року. Фото: certifiedluxurymotors.com

Популярний середньорозмірний кросовер Audi Q5 на вторинному ринку має неоднозначну репутацію через серйозні технічні прорахунки окремих років випуску. Експерти проаналізували статистику поломок, відгуки власників та рейтинги надійності різних генерацій автомобіля. Фахівці виділили три найвдаліші версії та три роки, від яких краще триматися якнайдалі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Вдалі роки

Найкращим представником першого покоління став Audi Q5 2013 року, який отримав 62 бали зі 100 від Consumer Reports та 80 балів від JD Power. Хоча на порталі CarComplaints трапляються поодинокі скарги на підвищену витрату оливи, на тлі сусідніх провальних років ця версія виявилася напрочуд міцною.

Абсолютним рекордсменом надійності в історії моделі визнали Audi Q5 2019 року, який представляє третій рік випуску другої генерації. Автомобіль здобув найвищі в лінійці 65 балів від Consumer Reports та 76 балів від JD Power, а на сайті CarComplaints зафіксували лише два звернення власників через збій кермового керування та протікання люка. Навіть у базі американського регулятора NHTSA назбиралося лише 53 скарги, тоді як у середньостатистичної версії 2016 року їх було 78.

Серед свіжіших екземплярів найкраще себе зарекомендував Audi Q5 2023 року, який став фінальним для другого покоління. Це єдина версія після 2019 року, яка змогла перетнути позначку 40 балів у рейтингу Consumer Reports. В опитуванні JD Power її оцінка зросла одразу на шість пунктів до 75 балів, а за два роки експлуатації власники не залишили жодної скарги на CarComplaints. До того ж державний регулятор отримав лише шість звернень та оголосив одне відкликання проти восьми відкликань у моделі 2022 року.

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Провальні версії

Першим проблемним роком у біографії кросовера став Audi Q5 2012 року, який посів друге місце в історії моделі за кількістю скарг на CarComplaints. Головним болем власників виявився двигун з критично високим апетитом до моторної оливи. Крім того, регулятор NHTSA отримав понад 150 скарг та провів шість відкличних кампаній. Більш ніж половина цих звернень стосувалася відмови подушок безпеки та датчиків присутності пасажира.

Після тимчасового покращення ситуації вийшов ще невдалий Audi Q5 2014 року, який став абсолютним рекордсменом за кількістю поломок на CarComplaints. Через масложер та поломки силового агрегата середня вартість ремонту злетіла понад 3200 доларів, що становить до третини ціни вживаної машини. Кількість звернень до державного регулятора сягнула 106, а серед п'яти відкликань два оголосили через дефектну помпу системи охолодження.

Але найбільш ризикованою покупкою на вторинному ринку фахівці називають Audi Q5 2018 року, з якого почалося друге покоління кросовера. Перехід на нову платформу супроводжувався лавиною збоїв електроніки, коли відмовляли покажчики поворотів, спалахували випадкові помилки на панелі та не запускався двигун. Кількість скарг до NHTSA підскочила з 36 у 2017 році до 350, а також виробник оголосив шість сервісних кампаній. Після цього на сайті відомства з'явилося термінове попередження про небезпеку експлуатації цього автомобіля.

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