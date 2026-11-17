Kia Sportage 2020 года. Фото: netcarshow.com

За более чем три десятилетия присутствия на рынке кроссовер Kia Sportage сменил пять поколений и стал одной из самых популярных моделей корейского бренда. Несмотря на общую репутацию надежного автомобиля, отдельные годы выпуска этого паркетника оказались крайне неудачными из-за серьезных дефектов двигателей и электроники. Эксперты проанализировали отзывы владельцев, рейтинги, отчеты и статистику жалоб регулирующего органа NHTSA.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Удачные модели

Среди экземпляров второго поколения лучшие оценки получил кроссовер 2007 года. Владельцы на портале Cars.com поставили ему 4,8 балла из 5, а специалисты JD Power оценили его качество и надежность в 83 балла из 100. За почти 20 лет эксплуатации на эту модель поступило всего 77 жалоб в NHTSA и девять обращений на портал CarComplaints в рамках двух сервисных кампаний.

Финальная модификация второго поколения 2010 года получила одинаковые 4,5 балла из 5 сразу на трех крупных платформах отзывов владельцев: на Edmunds, Kelley Blue Book и Cars.com. За 15 лет водители зафиксировали всего 20 жалоб в базе NHTSA и восемь проблем на CarComplaints, что стало лучшим результатом за многие годы.

В 2020 году четвертое поколение впервые получило награду "CR рекомендует" от Consumer Reports и 89 баллов из 100 за качество от JD Power.

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Обновленную модель 2021 года водители на Cars.com оценили в 4,8 балла из 5. На CarComplaints зафиксировали лишь одну курьезную жалобу из-за повреждения проводки грызунами. Именно этот год эксперты называют едва ли не лучшим выбором на вторичном рынке.

Проблемные годы

Стоит обходить стороной экземпляры 1998–2001 годов. Каждый из них собрал по 200–300 жалоб от владельцев в США, а особенно провальным стал 1998 год, получивший на Cars.com всего 1,9 балла из 5 из-за низкого качества сборки и частых поломок.

Всю третью генерацию кроссовера эксперты считают рискованной, но худшими в истории модели признали 2012 и 2013 годы. Эти машины заняли второе и третье места по количеству жалоб на CarComplaints из-за массовых отказов двигателей. К тому же обе версии попали под четыре государственных расследования из-за риска возгорания, а в базе NHTSA на них накопилось почти по четыре сотни обращений.

Неудачным оказался и старт четвёртого поколения в2017 году. Владельцы массово жаловались на чрезмерный расход масла двигателем. Из-за проблем с двигателем и электрикой рейтинг надежности упал до 27 баллов из 100, а количество жалоб превысило три сотни.

Похожая ситуация повторилась с дебютом пятого поколения в 2023 году, которое лишилось рекомендации Consumer Reports и получило 3,6 балла на Edmunds, где почти 21% покупателей поставили автомобилю всего одну звезду. За первые два года на рынке модель стала предметом шести сервисных отзывов и собрала более 190 жалоб в базе NHTSA.

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