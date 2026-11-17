Kia Sportage 2020 року. Фото: netcarshow.com

За понад три десятиліття присутності на ринку кросовер Kia Sportage змінив п'ять поколінь і став однією з найпопулярніших моделей корейського бренду. Попри загальну репутацію надійного автомобіля, окремі роки випуску цього паркетника виявилися вкрай невдалими через серйозні дефекти двигунів та електроніки. Експерти проаналізували відгуки власників, рейтинги, звіти та статистику скарг регулятора NHTSA.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Вдалі моделі

Серед екземплярів другого покоління найкращі оцінки отримав кросовер 2007 року. Власники на порталі Cars.com поставили йому 4,8 бала з 5, а фахівці JD Power оцінили його якість та надійність у 83 бали зі 100. За майже 20 років експлуатації на цю модель надійшло лише 77 скарг до NHTSA і дев'ять звернень на портал CarComplaints при двох сервісних кампаніях.

Фінальна модифікація другого покоління 2010 року отримала однакові 4,5 бала з 5 одразу на трьох великих платформах відгуків власників: на Edmunds, Kelley Blue Book та Cars.com. За 15 років водії зафіксували всього 20 скарг у базі NHTSA та вісім проблем на CarComplaints, що стало найкращим результатом за багато років.

У 2020 році четверте покоління вперше отримало відзнаку "CR рекомендує" від Consumer Reports та 89 балів зі 100 за якість від JD Power.

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Оновлену модель 2021 року водії на Cars.com оцінили у 4,8 бала з 5. На CarComplaints зафіксували лише одну курйозну скаргу через пошкодження проводки гризунами. Саме цей рік експерти називають чи не найкращим вибором на вторинному ринку.

Проблемні роки

Варто оминати екземпляри 1998–2001 років. Кожен з них збирав по 200–300 скарг від власників у США, а особливо провальним став 1998 рік, який отримав на Cars.com лише 1,9 бала з 5 через низьку якість збірки та часті поломки.

Усю третю генерацію кросовера експерти вважають ризикованою, але найгіршими в історії моделі визнали 2012 та 2013 роки. Ці машини посіли друге й третє місця за кількістю скарг на CarComplaints через масові виходи двигунів з ладу. До того ж обидві версії потрапили під чотири державні розслідування через ризик займання, а в базі NHTSA на них накопичилося майже по чотири сотні звернень.

Невдалим виявився і старт четвертого покоління у 2017 році. Власники масово скаржилися на надмірну витрату оливи двигуном. Через проблеми з мотором та електрикою рейтинг надійності впав до 27 балів зі 100, а кількість скарг перевищила три сотні.

Схожа ситуація повторилася з дебютом п'ятої генерації у 2023 році, яка втратила рекомендацію Consumer Reports і заробила 3,6 бала на Edmunds, де майже 21% покупців поставили машині лише одну зірку. За перші два роки на ринку модель отримала шість сервісних відкликань і зібрала понад 190 скарг у базі NHTSA.

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