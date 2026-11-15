Лучшие и худшие годы выпуска кроссовера Ford Escape

Ford Escape 2019 года. Фото: thecarconnection.com

За всю историю существования ни одно поколение популярного компактного кроссовера Ford Escape не набрало более 40 баллов из 100 в рейтингах надежности от Consumer Reports. Несмотря на скромные общие показатели, отдельные годы выпуска заслужили положительные отзывы владельцев. Анализ данных американских профильных агентств позволяет выделить четыре лучшие и четыре самые проблемные версии этого автомобиля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Удачные годы

Завершающий год первого поколения, 2007-й, считается одним из самых спокойных в эксплуатации. Владельцы на платформах Cars.com, Kelley Blue Book и Edmunds оценивают его в 4,1–4,5 балла из пяти, а агентство JD Power присвоило ему 82 балла из 100 за надежность. За всё время регулятор NHTSA зафиксировал лишь 393 жалобы и четыре сервисных отзыва, что является низким показателем для автомобилей такого возраста.

Модель 2012 года успешно завершила второе поколение кроссовера и получила высокие оценки на популярных автомобильных порталах. За десять лет эксплуатации производитель объявил для этой версии лишь две сервисные кампании. На ресурсе CarComplaints было зафиксировано всего 259 обращений, в которых водители чаще всего упоминали коррозию кузова и мелкие сбои в работе топливной системы.

Кроссовер 2017 года выпуска стал одним из лучших предложений третьего поколения, набрав 86 баллов за надежность от JD Power и оценку 4,6 звезды на Cars.com. Несмотря на большее общее количество обращений в регулирующий орган, у автомобиля было всего два сервисных отзыва, и он заслужил уважение владельцев за выносливость.

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2019 год, ставший последним для третьего поколения с 1,5-литровым турбодвигателем EcoBoost, многие эксперты называют самым надежным за всю историю модели. Автомобиль получил 86 баллов за качество от JD Power и самый высокий рейтинг удовлетворенности покупателей (4,6 звезды) на портале Cars.com.

Проблемные версии

Ранний Ford Escape 2005 года первого поколения оказался одним из самых проблемных по количеству зафиксированных неисправностей. Машина собрала 1584 жалобы в базе NHTSA и 532 обращения на CarComplaints, а журнал Consumer Reports оценил удовлетворенность владельцев на минимальный 1 балл из 5.

Модель 2008 года в начале второго поколения получила всего 19 баллов из 100 за надежность от Consumer Reports из-за массовых поломок автоматической коробки передач и внезапных отказов усилителя руля. Кроме того, владельцы оставили 2417 жалоб в базе NHTSA из-за постоянных утечек масла, быстрого износа тормозов и коррозии дверных петель.

Начало третьего поколения в 2013–2014 годах ознаменовалось рекордным количеством сервисных кампаний, ведь автомобили попадали под отзыв 18 и 15 раз соответственно. Версия 2013 года получила самую низкую оценку надежности в 68 баллов от JD Power, а модель 2014 года на портале CarComplaints признали худшим годом выпуска для этого кроссовера.

Антирекорд надежности установил кроссовер 2021 года, получивший катастрофические 5 баллов из 100 от Consumer Reports из-за дефектов силовой структуры кузова и частых поломок двигателя. Уже в первые годы эксплуатации автомобиль попал под девять сервисных отзывов и существенно уступил по качеству конкурентам вроде Hyundai Tucson и Toyota RAV4.

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