Ford Escape Hybrid 2026 года. Фото: motortrend.com

Гибридный кроссовер Ford Escape Hybrid завершит серийное производство в конце 2026-го после 23 лет присутствия на рынке. В ходе жестких испытаний журнала Car and Driver американская модель с 2,5-литровым двигателем мощностью 200 л.с. и вариатором показала разгон до 100 км/ч за 7,7 секунды и расход топлива 5,5 л/100 км в городском цикле и 6,4 л/100 км на трассе. Автомобильные экспертные издания MotorTrend и JD Power определили пятерку самых выносливых и комфортных альтернатив.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Корейские модели

Kia Sportage Hybrid 2026 года стал абсолютным победителем сравнительного теста MotorTrend, заняв первую строчку рейтинга. Журналисты отметили обновленный внешний вид, отзывчивое рулевое управление, современные цифровые технологии и появление внедорожной модификации X-Line. Основой силовой установки является 1,6-литровый турбомотор в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и двумя электродвигателями совокупной мощностью 231 л.с. Во время динамических заездов Car and Driver автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 6,9 секунды. Средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км в городе и 6,5 л/100 км на трассе. Автомобиль предлагает один из самых вместительных багажников в классе объемом от 1133 до 2095 л. По стартовой цене кроссовер дешевле гибридного Ford Escape.

Hyundai Tucson Hybrid 2026 года занял второе место в общем зачёте MotorTrend. Тестировщики похвалили модель за хорошие ходовые качества, высокую практичность и продуманные ниши для хранения мелочей. Техническая часть полностью аналогична модельной линейке Kia: 1,6-литровый турбодвигатель с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач развивает 231 л.с. и выпускается как с передним, так и с полным приводом. На испытательном треке Car and Driver автомобиль показал разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды. Благодаря экономичным настройкам расход топлива составляет всего 6,2 л/100 км как в городском, так и в загородном циклах. Багажный отсек вмещает 1104 л вещей, увеличиваясь до 2124 л при складывании задних сидений. По цене автомобиль обходится дешевле гибридного Ford Escape, а за доплату покупатели получают фирменную систему полного привода.

Японские альтернативы

Subaru Forester Hybrid 2026 года превзошел американского конкурента в оценках обоих аналитических агентств. В рейтинге JD Power модель заняла второе место в своём сегменте, уступив лишь более компактному Subaru Crosstrek Hybrid, тогда как в списке MotorTrend она заняла седьмую строчку. Силовая установка сочетает в себе 2,5-литровый оппозитный двигатель и электродвигатель с общей мощностью 194 л.с., которые работают с бесступенчатым вариатором и фирменным постоянным полным приводом. В тестах Car and Driver модель разгоняется до 100 км/ч за 8,6 секунды. Показатели расхода топлива составляют 6,7 л/100 км в городе и 6,9 л/100 км на трассе. Полезный объем багажника за вторым рядом сидений составляет 793 л, а со сложенными сиденьями увеличивается до 1954 л. Однако по цене автомобиль дороже гибридного Ford Escape.

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Honda CR-V Hybrid 2026 года заняла третье место в рейтинге MotorTrend. Журналистам понравилась плавная работа гибридной системы, тихий просторный салон и глубокая интеграция систем помощи водителю. Гибридная установка основана на 2-литровом атмосферном двигателе и двух электродвигателях совокупной мощностью 204 л.с. Полноприводная версия в тестах Car and Driver показала разгон до 100 км/ч за 7,1 секунды. Расход топлива в переднеприводной версии составляет 5,5 л/100 км в городе и 6,5 л/100 км на шоссе. Багажник вмещает 991 л груза в стандартной комплектации и 2039 л со сложенным сиденьем. Однако по цене автомобиль дороже гибридного Ford Escape.

Toyota RAV4 Hybrid 2026 года выпуска заняла пятое место в рейтинге MotorTrend, уступив только Nissan Rogue Hybrid. Новое поколение выпускается исключительно в гибридной модификации. Силовой агрегат состоит из 2,5-литрового атмосферного двигателя, вариатора и электродвигателей, развивая 226 к.с. для переднеприводной версии и 236 л.с. для полноприводной модификации. В тестах Car and Driver полноприводная машина разгонялась до 100 км/ч за 7,1 секунды. Экономичность автомобиля является лучшей в классе и составляет 5 л/100 км в городе и 5,9 л/100 км на трассе. Багажное отделение рассчитано на 1076 л, увеличиваясь до 1982 л. По стоимости базовая версия автомобиля дешевле гибридного Ford Escape.

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