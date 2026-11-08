Ford Escape Hybrid 2026 року. Фото: motortrend.com

Гібридний кросовер Ford Escape Hybrid завершує своє серійне виробництво наприкінці 2026-го після 23 років присутності на ринку. У суворих випробуваннях Car and Driver американська модель з 2,5 л мотором на 200 к.с. та варіатором показала розгін до 100 км/год за 7,7 секунди та витрату пального 5,5 л/100 км у міському циклі та 6,4 л/100 км на трасі. Автомобільні експертні видання MotorTrend та JD Power визначили п'ятірку витриваліших та комфортніших альтернатив.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Корейські моделі

Kia Sportage Hybrid 2026 року став абсолютним переможцем порівняльного тесту MotorTrend, посівши першу сходинку рейтингу. Журналісти виділили оновлений зовнішній вигляд, чутливе кермове управління, сучасні цифрові технології та появу позашляхової модифікації X-Line. Основою силової установки виступає 1,6-літровий турбомотор у зв'язку з 6-ступеневим автоматом та двома електродвигунами сукупною потужністю 231 к.с.. Під час динамічних заїздів Car and Driver авто розігналося до 100 км/год за 6,9 секунди. Середня витрата пального становить 6,7 л/100 км у місті та 6,5 л/100 км на трасі. Машина пропонує один з найбільших багажників у класі місткістю від 1133 до 2095 л. За початковою вартістю кросовер дешевший за гібридний Ford Escape.

Hyundai Tucson Hybrid 2026 року посів друге місце в загальному заліку MotorTrend. Тестувальники похвалили модель за гарні їздові якості, високу практичність та продумані ніші для зберігання дрібниць. Технічна частина повністю аналогічна модельній лінійці Kia: 1,6-літровий турбодвигун з 6-діапазонним автоматом видає 231 к.с. і випускається як із переднім, так і з повним приводом. На випробувальному треку Car and Driver автомобіль показав розгін до 100 км/год за 8,5 секунди. Завдяки економним налаштуванням витрата пального становить лише 6,2 л/100 км як у міському, так і в заміському циклах. Вантажний відсік вміщує 1104 л речей, розширюючись до 2124 л при складанні задніх сидінь. За ціною автомобіль виходить дешевшим за гібридний Ford Escape, а за доплату покупці отримують фірмову систему повного приводу.

Японські альтернативи

Subaru Forester Hybrid 2026 року перевершив американського опонента в оцінках обох аналітичних агентств. У рейтингу JD Power модель здобула друге місце у своєму сегменті, поступившись лише меншому Subaru Crosstrek Hybrid, тоді як у списку MotorTrend посіла сьому сходинку. Силова установка поєднує 2,5-літровий опозитний двигун та електромотор з загальною віддачею 194 к.с., які працюють з безступеневим варіатором та фірмовим постійним повним приводом. У тестуваннях Car and Driver модель розганяється до 100 км/год за 8,6 секунди. Показники витрати пального становлять 6,7 л/100 км у місті та 6,9 л/100 км на трасі. Корисний об'єм багажника за другим рядом дорівнює 793 л, а зі складеними кріслами збільшується до 1954 л. Але за ціною авто дорожче за гібридний Ford Escape.

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Honda CR-V Hybrid 2026 року посів третю сходинку в дослідженнях MotorTrend. Журналістам сподобалися плавна робота гібридної системи, тихий просторий салон і глибока інтеграція систем допомоги водієві. Гібридна установка базується на 2-літровому атмосферному моторі та двох електродвигунах сукупною потужністю 204 к.с.. Повнопривідний варіант у тестах Car and Driver показав розгін до 100 км/год за 7,1 секунди. Витрата пального у передньопривідній версії складає 5,5 л/100 км у місті та 6,5 л/100 км на шосе. Багажник вміщує 991 л вантажу в стандартному стані та 2039 л зі складеним сидінням. Але за ціною авто є дорожчим за гібридний Ford Escape.

Toyota RAV4 Hybrid 2026 року випуску розмістилася на п'ятій позиції рейтингу MotorTrend, пропустивши вперед лише Nissan Rogue Hybrid. Нове покоління випускається виключно в гібридній модифікації. Силовий агрегат складається з 2,5-літрового атмосферного двигуна, варіатора та електродвигунів, розвиваючи 226 к.с. для передньопривідної версії та 236 к.с. для повнопривідної модифікації. У випробуваннях Car and Driver повнопривідна машина набрала 100 км/год за 7,1 секунди. Економічність автомобіля є найкращою в класі та становить 5 л/100 км у місті та 5,9 л/100 км на трасі. Багажне відділення розраховане на 1076 л, збільшуючись до 1982 л. За вартістю базова версія автомобіля дешевша за гібридний Ford Escape.

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