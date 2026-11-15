Найкращі та найгірші роки випуску кросовера Ford Escape

Ford Escape 2019 року. Фото: thecarconnection.com

За всю історію існування жодне покоління популярного компактного кросовера Ford Escape не отримало більш як 40 балів зі 100 у рейтингах надійності від Consumer Reports. Попри скромну загальну статистику, окремі роки випуску заслужили схвальні відгуки власників. Аналіз даних американських профільних агентств дозволяє виділити чотири найкращі та чотири найпроблемніші версії цього автомобіля.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Вдалі роки

Завершальний рік першого покоління, 2007-й, вважається одним з найспокійніших в експлуатації. Власники на платформах Cars.com, Kelley Blue Book та Edmunds оцінюють його у 4,1–4,5 бала з п'яти, а агентство JD Power присудило йому 82 бали зі 100 за надійність. За весь час регулятор NHTSA зафіксував лише 393 скарги та чотири сервісні відкликання, що є низьким показником для машин такого віку.

Модель 2012 року успішно закрила друге покоління кросовера та отримала високі бали на популярних автомобільних порталах. За десять років експлуатації виробник оголосив для цієї версії лише дві сервісні кампанії. На ресурсі CarComplaints зафіксували лише 259 звернень, де водії найчастіше згадували корозію кузова та дрібні збої паливної системи.

Кросовер 2017 року випуску став однією з найкращих пропозицій третьої генерації, набравши 86 балів за надійність від JD Power та оцінку 4,6 зірки на Cars.com. Попри більшу загальну кількість звернень до регулятора, автомобіль мав лише два сервісні відкликання та заслужив повагу власників за витривалість.

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Проблемні версії

Ранній Ford Escape 2005 року першого покоління виявився одним з найпроблемніших за кількістю зафіксованих несправностей. Машина зібрала 1584 скарги у базі NHTSA та 532 звернення на CarComplaints, а журнал Consumer Reports оцінив задоволеність власників на мінімальний 1 бал з 5.

Модель 2008 року на старті другої генерації заробила лише 19 балів зі 100 за надійність від Consumer Reports через масові поломки автоматичної коробки передач та раптові відмови підсилювача керма. Окрім цього, власники залишили 2417 скарг у базі NHTSA через постійні витоки оливи, швидкий знос гальм та корозію дверних петель.

Початок третьої генерації у 2013–2014 роках відзначився рекордною кількістю сервісних кампаній, адже машини потрапляли під відкликання 18 та 15 разів відповідно. Версія 2013 року отримала найнижчу оцінку надійності у 68 балів від JD Power, а модель 2014 року на порталі CarComplaints визнали найгіршим роком випуску для цього кросовера.

Антирекорд надійності встановив кросовер 2021 року, який отримав катастрофічні 5 балів зі 100 від Consumer Reports через дефекти силової структури кузова та часті поломки двигуна. Вже у перші роки експлуатації автомобіль потрапив під дев'ять сервісних відкликань та суттєво програв за якістю конкурентам на кшталт Hyundai Tucson та Toyota RAV4.

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