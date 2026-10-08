Доступные альтернативы Toyota RAV4 с пробегом: ТОП-10

Toyota RAV4 2021 года. Фото: caranddriver.com

Японский кроссовер Toyota RAV4 остается одним из самых популярных автомобилей в своем классе на вторичном рынке. Однако высокий спрос на 5-летние модели заставляет покупателей существенно переплачивать за подержанные экземпляры. Хотя среди машин 2021 года выпуска есть немало достойных вариантов, которые предлагают богатую комплектацию по более привлекательной цене. Обзор ключевых конкурентов поможет найти оптимальный баланс между стоимостью, надежностью и комфортом.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Американские предложения

Кроссовер Chevrolet Equinox является самым доступным конкурентом в своем классе. Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 170 л.с. и классической автоматической коробкой передач. Машина уступает конкуренту по топливной экономичности, но предлагает просторный салон с поддержкой мобильных интерфейсов и адаптивным круиз-контролем.

Ford Escape предлагает более широкую линейку силовых агрегатов с бензиновыми двигателями, включая 2-литровый турбодвигатель мощностью 250 л.с., а также классические и подключаемые гибриды. Все версии оснащены современными мультимедийными системами и качественной шумоизоляцией салона.

Внедорожник Jeep Compass в специальной версии Trailhawk отличается лучшей проходимостью благодаря защите днища и увеличенному клиренсу. Модель оснащена 2,4-литровым двигателем мощностью 180 л.с. и полным приводом, однако гибридные варианты в линейке полностью отсутствуют.

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Немецкий универсальный кроссовер Volkswagen Tiguan отличается редкой для этого сегмента возможностью установки третьего ряда сидений. Впрочем, дополнительные места подходят лишь для детей или коротких поездок по городу. Модель оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 184 к.с. и трансмиссией с передним или полным приводом.

Салон автомобиля выполнен в сдержанном стиле, а адаптивный круиз-контроль присутствует в большинстве комплектаций. Главным минусом является отсутствие гибридных версий и несколько более высокий расход бензина, который составляет около 9,4 л/100 км в смешанном цикле.

Корейские варианты

Kia Sportage традиционно привлекает богатым базовым оснащением. Покупатели получают 8-дюймовый экран мультимедиа, подогрев сидений и систему бесключевого доступа за умеренную цену. Под капотом работает атмосферный двигатель объемом 2,4 л мощностью 181 л.с. или турбированный двигатель объемом 2 л мощностью 240 л.с.

Hyundai Tucson предлагает атмосферные бензиновые двигатели объемом 2 и 2,4 л мощностью 161 и 181 л.с. Топовые версии оснащены камерами кругового обзора, вентиляцией передних сидений и премиальной акустикой.

Обе корейские машины уступают японскому конкуренту по объему багажника и экономичности.

Японские конкуренты

Спортивный кроссовер Mazda CX-5 ориентирован на водителей, которые ценят отличное управление. Модель комплектуется 2,5-литровыми двигателями мощностью 187 или 250 л.с. Салон выглядит престижно, но пассажирам на заднем ряду может не хватать свободного пространства.

Nissan Rogue демонстрирует превосходный баланс между комфортом и расходом топлива. Модель предлагает 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 181 л.с. или 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 201 л.с., которые работают в паре с вариатором.

Полноприводный Subaru Forester известен высоким клиренсом в 221 мм и уровнем безопасности. Оппозитный 2,5-литровый двигатель мощностью 182 л.с. обеспечивает средний расход около 8,1 л/100 км, а большая панорамная крыша добавляет уюта в длительных поездках.

Классический конкурент Honda CR-V предлагает 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 190 л.с. или 212-сильную гибридную установку. Автомобиль обладает одним из самых просторных салонов в классе и большим багажником объемом около 1110 литров. По уровню надежности и сохранению стоимости эта модель максимально приближена к лидеру сегмента.

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