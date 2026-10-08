Доступні альтернативи Toyota RAV4 з пробігом: ТОП-10

Toyota RAV4 2021 року. Фото: caranddriver.com

Японський кросовер Toyota RAV4 залишається одним з найпопулярніших автомобілів у своєму класі на вторинному ринку. Проте високий попит на 5-річні моделі змушує покупців суттєво переплачувати за вживані екземпляри. Хоча серед машин 2021 року випуску існує чимало гідних варіантів, які пропонують багате оснащення за привабливішою ціною. Огляд ключових суперників допоможе знайти оптимальний баланс між вартістю, надійністю та комфортом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Американські пропозиції

Кросовер Chevrolet Equinox виступає найдоступнішим суперником у своєму класі. Модель оснащена 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 170 к.с. та класичним автоматом. Машина поступається конкуренту за паливною економністю, але пропонує просторий салон з підтримкою мобільних інтерфейсів та адаптивним круїз-контролем.

Ford Escape пропонує ширшу лінійку силових агрегатів з бензиновими моторами, включаючи 2-літровий турбодвигун на 250 к.с., а також класичними та заряджуваними гібридами. Всі версії мають сучасні мультимедійні системи та якісну шумоізоляцію салону.

Позашляховик Jeep Compass у спеціальній версії Trailhawk виділяється кращою прохідністю завдяки захисту днища та збільшеному кліренсу. Модель оснащена 2,4-літровим двигуном на 180 к.с. та повним приводом, однак гібридні варіанти у лінійці повністю відсутні.

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Європейський практицизм

Німецький універсальний кросовер Volkswagen Tiguan виділяється рідкісною для цього сегмента можливістю мати третій ряд сидінь. Втім, додаткові місця підходять лише для дітей чи коротких поїздок містом. Модель оснащується 2-літровим турбомотором потужністю 184 к.с. та трансмісією з переднім або повним приводом.

Салон машини виконаний у стриманому стилі, а адаптивний круїз-контроль присутній у більшості комплектацій. Головним мінусом є відсутність гібридних версій та дещо вища витрата бензину, яка становить близько 9,4 л/100 км у змішаному циклі.

Корейські варіанти

Kia Sportage традиційно приваблює багатим базовим оснащенням. Покупці отримують 8-дюймовий екран мультимедіа, підігрів сидінь та систему безключового доступу за помірну ціну. Під капотом працює атмосферний мотор 2,4 л на 181 к.с. або турбований 2 л на 240 к.с.

Hyundai Tucson пропонує атмосферні бензинові двигуни об'ємом 2 та 2,4 л потужністю 161 та 181 к.с. Топові версії мають камери кругового огляду, вентиляцію передніх сидінь та преміальну акустику.

Обидві корейські машини поступаються японському супернику за об'ємом багажника та економністю.

Японські конкуренти

Спортивний кросовер Mazda CX-5 орієнтований на водіїв, які цінують відмінне керування. Модель комплектується 2,5-літровими моторами на 187 або 250 к.с. Салон має преміальний вигляд, але пасажирам на задньому ряду може бракувати вільного простору.

Nissan Rogue демонструє чудову рівновагу між комфортом та витратою пального. Модель пропонує 2,5-літровий атмосферний мотор на 181 к.с. або 1,5-літровий турбодвигун на 201 к.с., які працюють разом з варіатором.

Повнопривідний Subaru Forester відомий високим кліренсом у 221 мм та рівнем безпеки. Опозитний 2,5-літровий мотор на 182 к.с. забезпечує середню витрату близько 8,1 л/100 км, а великий панорамний дах додає затишку у тривалих поїздках.

Класичний суперник Honda CR-V пропонує 1,5-літровий турбомотор на 190 к.с. або 212-сильну гібридну установку. Машина має один з найпросторіших салонів у класі та великий багажник об'ємом близько 1110 літрів. За рівнем надійності та збереження вартості ця модель максимально наближена до лідера сегмента.

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