Hyundai Ioniq 6 N против BMW M3: какой автомобиль лучше

Hyundai Ioniq 6 N 2026 года. Фото: netcarshow.com

Спорткары на электротяге часто подвергаются критике за отсутствие эмоций и слишком большой вес. Современные автопроизводители пытаются доказать, что лучшие электромобили способны доставить настоящее удовольствие от динамичного вождения. Новый заряженный седан Hyundai Ioniq 6 N предлагает интересную альтернативу бензиновым легендам вроде BMW M3. Полноприводный автомобиль с двумя двигателями развивает мощность 650 л.с. и разгоняется до 100 км/ч всего за 3,4 секунды.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Wow.

Реклама

Эмоции от вождения

Разработчики оснастили Hyundai Ioniq 6 N функцией виртуального переключения передач и имитацией звука бензинового двигателя. Автомобиль реалистично дергается при переключении на более высокую передачу, воспроизводит рывки при снижении оборотов и позволяет раскручивать двигатель до лимитатора. Электронная система создает эффект работы настоящего силового агрегата и делает поездку динамичной. Благодаря имитации водитель получает давно забытые эмоции, которые обычно отсутствуют в стандартных электрокарах.

Острое рулевое управление и высокий уровень сцепления с дорогой позволяют уверенно проходить крутые повороты. Автомобиль весит примерно на 300 кг больше, чем бензиновый BMW M3, однако хорошо скрывает свою массу на дороге. Единственным небольшим недостатком остается неприятный резонанс и гудение дверных панелей на определенных частотах работы динамиков.

Практичность новинки

После активной езды водитель может одним нажатием кнопки на руле отключить звуковые эффекты и превратить автомобиль в тихий седан. Подвеска машины более жесткая по сравнению со стандартной версией, но остается вполне комфортной для повседневных поездок по городу. Во время испытательного пробега длиной 177 км средний расход энергии позволил получить реальный запас хода около 370 км.

Читайте также:

Бензиновый седан BMW M3 остается более совершенным инструментом для трека и поклонников чистой управляемости. Однако корейский электрокар предлагает низкую стоимость обслуживания, тишину в салоне и комфорт без потери драйва. Важным плюсом также является цена, ведь новинка стоит примерно на 32 000 долларов дешевле своего немецкого конкурента.

Ранее Новини.LIVE писали, в каком техническом обслуживании на самом деле нуждаются электромобили. Рабочие жидкости в таких машинах играют важную роль, защищая высоковольтную батарею, инвертор и редуктор от перегрева и быстрого износа.

Также читайте, стоит ли покупать подержанный электромобиль Chevrolet Bolt EV. Современные модели предлагают хорошие характеристики за разумные деньги.