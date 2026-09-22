Hyundai Ioniq 6 N проти BMW M3: який автомобіль краще

Hyundai Ioniq 6 N 2026 року. Фото: netcarshow.com

Спорткари на акумуляторній тязі часто критикують за відсутність емоцій та надто велику вагу. Сучасні автовиробники намагаються довести, що кращі електромобілі здатні дарувати справжнє задоволення від динамічного водіння. Новий заряджений седан Hyundai Ioniq 6 N пропонує цікаву альтернативу бензиновим легендам на кшталт BMW M3. Повнопривідний автомобіль з двома моторами видає 650 к.с. та розганяється до 100 км/год лише за 3,4 секунди.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Wow.

Реклама

Емоції кермування

Розробники оснастили Hyundai Ioniq 6 N функцією віртуального перемикання передач та імітацією звуку бензинового мотора. Автомобіль реалістично сіпається під час переходу на вищу передачу, відтворює відстріли під час скидання обертів та дозволяє крутити мотор до лімітера. Електронна система створює ефект роботи справжнього силового агрегату та робить поїздку динамічною. Завдяки імітації водій отримує забуті емоції, які зазвичай відсутні у стандартних електрокарах.

Гостре кермове управління та високий рівень зчеплення з дорогою дозволяють впевнено проходити круті повороти. Автомобіль важить приблизно на 300 кг більше за бензиновий BMW M3, проте добре приховує свою масу на дорозі. Єдиним дрібним дефектом залишається неприємний резонанс та гудіння дверних панелей на певних частотах роботи динаміків.

Практичність новинки

Після активного заїзду водій може одним натисканням кнопки на кермі вимкнути звукові ефекти та перетворити авто на тихий седан. Підвіска машини жорсткіша порівняно зі стандартною версією, але залишається цілком комфортною для щоденних поїздок містом. Під час випробувального пробігу довжиною 177 км середня витрата енергії дозволила отримати реальний запас ходу близько 370 км.

Читайте також:

Бензиновий седан BMW M3 залишається досконалішим інструментом для треку та фанатів чистої керованості. Проте корейський електрокар пропонує низьку вартість обслуговування, тишу в салоні та комфорт без втрати драйву. Важливим плюсом також є ціна, адже новинка коштує орієнтовно на 32 000 доларів дешевше за свого німецького конкурента.

Раніше Новини.LIVE писали, якого техобслуговування насправді потребують електромобілі. Робочі рідини в таких машинах виконують важливу роль, захищаючи високовольтну батарею, інвертор та редуктор від перегріву та швидкого зносу.

Також читайте, чи варто купити вживаний електромобіль Chevrolet Bolt EV. Сучасні моделі пропонують гарні характеристики за розумні гроші.