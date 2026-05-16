Лучшая бюджетная альтернатива Toyota RAV4

KGM Torres 2026 года.

Южнокорейский производитель KGM (бывший SsangYong) готовит масштабное обновление своего флагманского кроссовера. Сегодня этот автомобиль считают конкурентом Toyota RAV4 благодаря привлекательной цене. Шпионские снимки подтверждают работу над рестайлингом, который охватывает внешность и техническое наполнение. Официальная презентация новинки ожидается до конца 2026 года.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Motor.es

Обновленный вид

Уже сегодня модель считается семейным кроссовером, который не имеет себе равных по соотношению цены и качества, ведь он стоит вдвое дешевле автомобилей в своем классе.

Тестовые прототипы заметили во время испытаний со скрытыми деталями кузова. Основные изменения коснутся решетки радиатора, бамперов и светодиодной оптики для создания более современного образа. Так как Torres является лидером продаж марки, производитель стремится усилить его позиции на глобальном рынке.

Кроме внешнего вида, значительно расширится перечень технологического оснащения внутри салона. Кроссовер получит усовершенствованные системы помощи водителю и новую мультимедийную платформу. Это поможет корейской модели оставаться актуальной в условиях жесткой конкуренции.

Технические решения

Производитель сохранит широкую линейку двигателей, включая бензиновые версии и гибриды HEV. Полностью электрическая модификация EVX также останется частью модельного ряда. Полноприводную трансмиссию 4x4 традиционно предложат для вариантов с двигателями внутреннего сгорания. Для отдельных стран производитель продолжит выпускать версии с газовым оборудованием.

Рестайлинговый кроссовер сначала дебютирует в Южной Корее, а впоследствии появится в Европе. Новинка поступит в продажу как представитель 2027 модельного года.

