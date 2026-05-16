Найкраща бюджетна альтернатива Toyota RAV4

KGM Torres 2026 року. Фото: autocar.co.uk

Південнокорейський виробник KGM (колишній SsangYong) готує масштабне оновлення свого флагманського кросовера. Сьогодні цей автомобіль вважають конкурентом Toyota RAV4 завдяки привабливій ціні. Шпигунські знімки підтверджують роботу над рестайлінгом, який охоплює зовнішність та технічне наповнення. Офіційна презентація новинки очікується до кінця 2026 року.

Оновлений вигляд

Вже сьогодні модель вважається сімейним кросовером, який не має собі рівних за співвідношенням ціни та якості, адже він коштує вдвічі дешевше автомобілів у своєму класі.

Тестові прототипи помітили під час випробувань з прихованими деталями кузова. Основні зміни торкнуться решітки радіатора, бамперів та світлодіодної оптики для створення сучаснішого образу. Позаяк Torres є лідером продажів марки, виробник прагне підсилити його позиції на глобальному ринку.

Окрім зовнішнього вигляду, значно розшириться перелік технологічного оснащення всередині салону. Кросовер отримає вдосконалені системи допомоги водієві та нову мультимедійну платформу. Це допоможе корейській моделі залишатися актуальною в умовах жорсткої конкуренції.

Технічні рішення

Виробник збереже широку лінійку двигунів, включаючи бензинові версії та гібриди HEV. Повністю електрична модифікація EVX також залишиться частиною модельного ряду. Повнопривідну трансмісію 4x4 традиційно запропонують для варіантів з двигунами внутрішнього згоряння. Для окремих країн виробник продовжить випускати версії з газовим обладнанням.

Рестайлінговий кросовер спочатку дебютує в Південній Кореї, а згодом з'явиться в Європі. Новинка надійде в продаж як представник 2027 модельного року.

