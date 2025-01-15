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Лобовое стекло замерзло изнутри авто — что делать

15 января 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Замерзшее лобовое стекло изнутри салона — как избежать проблемы
Стекло замерзает не только снаружи. Фото: motorbiscuit.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Очень неприятная для водителя ситуация, когда за ночь ветровое стекло замерзает изнутри автомобиля. Отскребать лед в салоне очень сложно и неудобно, при этом лед попадает на панель приборов и часто проваливается в ее закоулки.

Как это предотвратить, написал Auto Swiat.

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Почему окна обмерзают внутри

Из-за влаги, которая попадает в салон вместе с обувью и одеждой. Вся она испаряется из-за нагрева и оседает, в частности, на окнах, которые часто являются самым холодным элементом интерьера. На ночь машина остается на улице, а мороз делает свое дело.

Не улучшают ситуацию тканевые коврики, грязные окна и непроветренное авто. Влаги очень много, а деваться ей некуда. Плюс грязные стекла легче запотевают и притягивают влагу.

Как предотвратить промерзание

Замените салонный фильтр и проверьте уплотнители, чтобы избежать влаги. Используйте резиновые коврики, вместо тканевых, которые накапливают влагу. Очищайте окна, чтобы грязь не притягивала влагу. Проветривайте салон и используйте кондиционер.

Ранее мы писали, что Hyundai создал технологию мгновенного размораживания лобового стекла. Также сообщали, где по закону можно бесплатно заменить лобовое стекло на авто.

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