Замерзле лобове скло зсередини салону — як уникнути проблеми

Скло замерзає не лише зовні. Фото: motorbiscuit.com

Дуже неприємна для водія ситуація, коли за ніч вітрове скло замерзає зсередини автомобіля. Відшкрябати кригу в салоні дуже складно та незручно, при цьому лід потрапляє на панель приладів та часто провалюється в її закутки.

Як цьому запобігти, написав Auto Swiat.

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Через вологу, яка потрапляє в салон разом з взуттям та одягом. Вся вона випаровується через нагрівання та осідає, зокрема, на вікнах, які часто є найхолоднішим елементом інтер'єру. На ніч машина залишається на вулиці, а мороз робить свою справу.

Не покращують ситуацію тканинні килимки, брудні вікна та непровітрене авто. Вологи дуже багато, а подітися її немає куди. Плюс брудне скло легше запотіває та притягує вологу.

Як запобігти промерзанню

Замініть салонний фільтр та перевірте ущільнювачі, щоб уникнути вологи. Використовуйте гумові килимки, замість тканинних, які накопичують вологу. Очищайте вікна, щоб бруд не притягував вологу. Провітрюйте салон та використовуйте кондиціонер.

Раніше ми писали, що Hyundai створив технологію миттєвого розмороження лобового скла. Також повідомляли, де за законом можна безплатно замінити лобове скло на авто.