Безплатна заміна лобового скла — де це можливо за законом

Заміна вітрового скла. Фото: krygerglass.com

Рано чи пізно, але кожному автовласнику доводиться міняти лобове скло на машині, що пов’язано з неприємними фінансовими витратами в автомайстернях. Якщо, звичайно, вам не пощастить жити в одному з трьох американських штатів, де діє закон про безплатну заміну цієї важливої деталі.

Про це повідомив Slash Gear.

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Нульова франшиза

Флорида, Південна Кароліна та Кентуккі — єдині американські штати, які ухвалили закон про безплатну заміну лобового скла. Там діє страхова франшиза в розмірі нуля доларів.

Згідно з законодавством, страхова компанія не має права стягувати плату з автовласників за заміну вітрового скла. Звичайно, щоб скористатися перевагами цих законів, водію потрібно мати повне покриття через свою страхову компанію.

Як це працює

Для безплатної заміни водіям у Флориді, Південній Кароліні та Кентуккі потрібно подати претензію на лобове скло через свого постачальника, дочекатися, поки вона буде оброблена. При цьому страхова компанія повністю покриває витрати.

Так, автовласники щомісяця платять за страховкою. Але принаймні їм не потрібно шукати додаткову суму, щоб заплатити за повну заміну.

Раніше в TikTok опублікували дуже простий лайфхак, який допомагає практично без зусиль залишити на ранок лобове скло чистим від льоду та прозорим. Також ми писали, що компанія Hyundai винайшла хитрий спосіб розморожування лобового скла автомобіля, який не споживає багато електроенергії.