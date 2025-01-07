Бесплатная замена лобового стекла — где это возможно по закону

Замена ветрового стекла. Фото: krygerglass.com

Рано или поздно, но каждому автовладельцу приходится менять лобовое стекло на машине, что связано с неприятными финансовыми тратами в автомастерских. Если, конечно, вам не посчастливится жить в одном из трех американских штатов, где действует закон о бесплатной замене этой важной детали.

Об этом сообщил Slash Gear.

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Нулевая франшиза

Флорида, Южная Каролина и Кентукки — единственные американские штаты, которые приняли закон о бесплатной замене лобового стекла. Там действует страховая франшиза в размере нуля долларов.

Согласно законодательству, страховая компания не имеет права взимать плату с автовладельцев за замену ветрового стекла. Конечно, чтобы воспользоваться преимуществами этих законов, водителю нужно иметь полное покрытие через свою страховую компанию.

Как это работает

Для бесплатной замены водителям во Флориде, Южной Каролине и Кентукки нужно подать претензию на лобовое стекло через своего поставщика, дождаться, пока она будет обработана. При этом страховая компания полностью покрывает расходы.

Да, автовладельцы ежемесячно платят по страховке. Но по крайней мере им не нужно искать дополнительную сумму, чтобы заплатить за полную замену.

Ранее в TikTok опубликовали очень простой лайфхак, который помогает практически без усилий оставить на утро лобовое стекло чистым ото льда и прозрачным. Также мы писали, что компания Hyundai изобрела хитрый способ размораживания лобового стекла автомобиля, который не потребляет много электроэнергии.