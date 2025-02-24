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Только эвакуатор — какие авто нельзя буксировать

24 февраля 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какие автомобили нельзя буксировать
Эвакуация автомобиля. Фото: УНИАН
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Поломка авто на дороге — неприятная ситуация для любого водителя. Многие пытаются буксировать машину самостоятельно, но, к сожалению, не для всех автомобилей это возможно.

Об этом напомнила Avtosota.

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Когда буксировку запрещает ПДД

  • Автомобиль находится на автомагистрали (только эвакуация).
  • В авто повреждена тормозная система.
  • Вышел из строя рулевой механизм.
  • В машине сломана трансмиссия.

Какие авто лучше эвакуировать

  • Машины с автоматической коробкой передач. Буксировка такого авто может привести к перегреву и выходу из строя трансмиссии, так как смазка внутренних элементов функционирует только при работающем двигателе. В самом крайнем случае допускается буксировка на максимальное расстояние 50 км со скоростью до 30 км/ч.
  • Электромобили. Такие авто не имеют привычной коробки передач, а движение накатом может повредить систему рекуперации энергии. Производители, в частности Tesla, Nissan и Volkswagen позволяют только эвакуатор.
  • Полный привод без отключаемого редуктора. Если у автомобиля нет функции отключения полного привода, буксировка может привести к перегреву и поломке дифференциалов и раздаточной коробки.
  • Гибриды. Такие машины часто имеют сложную систему трансмиссии. Их буксировка без работающего двигателя может повредить электромоторы и батарею.

Ранее эксперты объяснили, как часто нужно менять аккумулятор автомобиля. Также мы писали, что означает дорожный знак "Рыба переходит дорогу".

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