Какие автомобили нельзя буксировать

Только эвакуатор — какие авто нельзя буксировать
24 февраля 2025 06:00
Эвакуация автомобиля. Фото: УНИАН
Поломка авто на дороге — неприятная ситуация для любого водителя. Многие пытаются буксировать машину самостоятельно, но, к сожалению, не для всех автомобилей это возможно.
Об этом напомнила Avtosota.
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Когда буксировку запрещает ПДД
- Автомобиль находится на автомагистрали (только эвакуация).
- В авто повреждена тормозная система.
- Вышел из строя рулевой механизм.
- В машине сломана трансмиссия.
Какие авто лучше эвакуировать
- Машины с автоматической коробкой передач. Буксировка такого авто может привести к перегреву и выходу из строя трансмиссии, так как смазка внутренних элементов функционирует только при работающем двигателе. В самом крайнем случае допускается буксировка на максимальное расстояние 50 км со скоростью до 30 км/ч.
- Электромобили. Такие авто не имеют привычной коробки передач, а движение накатом может повредить систему рекуперации энергии. Производители, в частности Tesla, Nissan и Volkswagen позволяют только эвакуатор.
- Полный привод без отключаемого редуктора. Если у автомобиля нет функции отключения полного привода, буксировка может привести к перегреву и поломке дифференциалов и раздаточной коробки.
- Гибриды. Такие машины часто имеют сложную систему трансмиссии. Их буксировка без работающего двигателя может повредить электромоторы и батарею.
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