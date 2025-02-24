Какие автомобили нельзя буксировать

Эвакуация автомобиля. Фото: УНИАН

Поломка авто на дороге — неприятная ситуация для любого водителя. Многие пытаются буксировать машину самостоятельно, но, к сожалению, не для всех автомобилей это возможно.

Об этом напомнила Avtosota.

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Автомобиль находится на автомагистрали (только эвакуация).

В авто повреждена тормозная система.

Вышел из строя рулевой механизм.

В машине сломана трансмиссия.

Какие авто лучше эвакуировать

Машины с автоматической коробкой передач. Буксировка такого авто может привести к перегреву и выходу из строя трансмиссии, так как смазка внутренних элементов функционирует только при работающем двигателе. В самом крайнем случае допускается буксировка на максимальное расстояние 50 км со скоростью до 30 км/ч.

Буксировка такого авто может привести к перегреву и выходу из строя трансмиссии, так как смазка внутренних элементов функционирует только при работающем двигателе. В самом крайнем случае допускается буксировка на максимальное расстояние 50 км со скоростью до 30 км/ч. Электромобили. Такие авто не имеют привычной коробки передач, а движение накатом может повредить систему рекуперации энергии. Производители, в частности Tesla, Nissan и Volkswagen позволяют только эвакуатор.

Такие авто не имеют привычной коробки передач, а движение накатом может повредить систему рекуперации энергии. Производители, в частности Tesla, Nissan и Volkswagen позволяют только эвакуатор. Полный привод без отключаемого редуктора. Если у автомобиля нет функции отключения полного привода, буксировка может привести к перегреву и поломке дифференциалов и раздаточной коробки.

Если у автомобиля нет функции отключения полного привода, буксировка может привести к перегреву и поломке дифференциалов и раздаточной коробки. Гибриды. Такие машины часто имеют сложную систему трансмиссии. Их буксировка без работающего двигателя может повредить электромоторы и батарею.

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