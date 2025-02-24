Які автомобілі не можна буксирувати

Евакуація автомобіля. Фото: УНІАН

Поломка авто на дорозі — неприємна ситуація для будь-якого водія. Багато хто намагається буксирувати машину самостійно, але, на жаль, не для усіх автомобілів це дозволено.

Про це нагадала Avtosota.

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Автомобіль знаходиться на автомагістралі (лише евакуація).

В авто пошкоджено гальмівну систему.

Вийшов з ладу кермовий механізм.

В машині зламана трансмісія.

Які авто краще евакуювати

Машини з автоматичною коробкою передач. Буксирування такого авто може призвести до перегріву та виходу з ладу трансмісії, позаяк мастило внутрішніх елементів працює лише при робочому двигуні. У самому крайньому випадку допускається буксирування на максимальну відстань 50 км зі швидкістю до 30 км/год.

Буксирування такого авто може призвести до перегріву та виходу з ладу трансмісії, позаяк мастило внутрішніх елементів працює лише при робочому двигуні. У самому крайньому випадку допускається буксирування на максимальну відстань 50 км зі швидкістю до 30 км/год. Електромобілі. Такі авто не мають звичної коробки передач, а рух накатом може пошкодити систему рекуперації енергії. Виробники, зокрема Tesla, Nissan та Volkswagen дозволяють лише евакуатор.

Такі авто не мають звичної коробки передач, а рух накатом може пошкодити систему рекуперації енергії. Виробники, зокрема Tesla, Nissan та Volkswagen дозволяють лише евакуатор. Повний привід без редуктора, що відключається. Якщо в автомобіля немає функції відключення повного приводу, буксирування може призвести до перегріву та поломки диференціалів та роздавальної коробки.

Якщо в автомобіля немає функції відключення повного приводу, буксирування може призвести до перегріву та поломки диференціалів та роздавальної коробки. Гібриди. Такі машини часто мають складну систему трансмісії. Їх буксирування без робочого двигуна може пошкодити електромотори та батарею.

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