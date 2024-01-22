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Як буксирувати машину з автоматичною коробкою передач, щоб не зашкодити авто

22 січня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхак: як правильно буксирувати автомобіль з автоматичною коробкою передач
Деталі АКПП дуже чутливі до змащення, тому перед тим, як буксирувати таке авто, подумайте краще про виклик евакуатора. Фото: drive.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

У разі поломки на дорозі автомобіль з автоматичною коробкою передач можна буксирувати на тросі до потрібного місця, але є нюанси. Слід виконати цілу низку запобіжних заходів.

Про це написав Dexpens.

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Чому авто з АКПП не можна буксирувати на далекі відстані

Насамперед під час буксирування  селектор має перебувати в нейтральному положенні, власне, як і на машинах з механічною коробкою передач у таких випадках. Але автомобіль з АКПП не можна буксирувати далі ніж на 50 км.

АКПП здебільшого використовують підшипники ковзання, які дуже чутливі до наявності або відсутності змащення. Під час буксирування всі елементи коробки обертаються від коліс, а помпа, що подає рідину до всіх основних деталей коробки, приводиться від вхідного валу. Але помпа не працює, коли двигун не заведений. Й необхідний захист від стирання планетарним редукторам, втулкам та фрикційним пакетам забезпечують лише залишки мастила. Тому й встановлені обмеження як за дальністю, так і за швидкістю (на високих швидкостях знос йде інтенсивніше).

Як буксирувати в залежності від типу приводу авто

В АКПП передньопривідних автомобілів ведена шестерня головної передачі, яка обертається разом із колесами, розташовується доволі низько в картері коробки. Тому вона підхоплює робочу рідину та розбризкує її по деталях коробки.

У задньопривідних АКПП колеса через редуктор і карданний вал обертають вихідний вал з основними елементами, що відповідають за передачі. Він розташований вище рівня рідини, тому розбризкування не відбувається. Отже, буксирувати такий автомобіль не варто навіть на коротку відстань, адже деталі тертимуться практично без змащування.

Чи можна використовувати авто з АКПП як буксир

Можна, але слід пам'ятати, що навантаження на трансмісію у нього сильно зросте. Це призведе до більш інтенсивного зносу елементів коробки. У такому випадку бажано, щоб ведений автомобіль був легшим за ведучий. Тоді буксирування завдасть мінімум шкоди коробці та іншим системам автомобіля. Після тривалого буксирування варто змінити робочу рідину в АКПП.

Раніше експерти назвали основні переваги механіки над автоматичною коробкою передач та навпаки — недоліки механічної КПП у порівнянні з автоматикою.

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