Лайфхак: как правильно буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач

Детали АКПП очень чувствительны к смазке, поэтому, прежде чем буксировать такое авто, подумайте лучше о вызове эвакуатора. Фото: drive.com.au

При поломке на дороге автомобиль с автоматической коробкой передач можно буксировать на тросе до нужного места, но есть нюансы. Следует выполнить целый ряд мер предосторожности.

Об этом написал Dexpens.

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Почему авто с АКПП нельзя буксировать на дальние расстояния

Прежде всего, во время буксировки селектор должен находиться в нейтральном положении, собственно, как и на машинах с механической коробкой передач в таких случаях. Но автомобиль с АКПП нельзя буксировать дальше чем на 50 км.

АКПП обычно используют подшипники скольжения, которые очень чувствительны к наличию или отсутствию смазки. Во время буксировки все элементы коробки вращаются от колес, а насос, подающий жидкость ко всем основным деталям коробки, приводится от входного вала. Но насос не работает, когда двигатель не заведен. И необходимую защиту от истирания планетарным редукторам, втулкам и фрикционным пакетам обеспечивают только остатки смазки. Потому и установлены ограничения как по дальности, так и по скорости (на высоких скоростях износ идет интенсивнее).

Как буксировать в зависимости от типа привода авто

В АКПП переднеприводных автомобилей ведущая шестерня главной передачи, которая вращается вместе с колесами, располагается довольно низко в картере коробки. Поэтому она подхватывает рабочую жидкость и разбрызгивает ее по деталям коробки.

В заднеприводных АКПП колеса через редуктор и карданный вал вращают выходной вал с основными элементами, отвечающими за передачу. Он расположен выше уровня жидкости, поэтому разбрызгивания не происходит. Следовательно, буксировать такой автомобиль не стоит даже на короткое расстояние, ведь детали будут тереться практически без смазки.

Можно ли использовать авто с АКПП в качестве буксира

Можно, но следует помнить, что нагрузка на трансмиссию у него сильно возрастет. Это приведет к более интенсивному износу элементов коробки. В таком случае желательно, чтобы ведомый автомобиль был легче ведущего. Тогда буксировка нанесет минимум вред коробке и другим системам автомобиля. После продолжительной буксировки следует сменить рабочую жидкость в АКПП.

Ранее эксперты назвали основные преимущества механики над автоматической коробкой передач и наоборот — недостатки механической КПП по сравнению с автоматикой.