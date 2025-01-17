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Всего 20 долларов — что можно купить для авто на эту сумму

17 января 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Восемь полезных вещей, которые можно сделать для авто за 20 долларов
Автомагазин. Фото: wnbf.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Бюджет до 800 грн не является препятствием для обслуживания автомобиля зимой. Даже за такие деньги можно уделить необходимое внимание транспортному средству, чтобы избежать проблем в холодный период.

О нескольких простых и полезных покупках написала "Твоя машина".

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  • Замена салонного фильтра

Важная процедура техобслуживания, которая влияет на качество воздуха в салоне автомобиля. Пыль и грязь попадают в машину через вентиляцию, но на пути становится фильтр, который защищает водителя и пассажиров от аллергенов и загрязнений.

  • Щетки стеклоочистителя

Качественные дворники — это небольшое, но важное вложение, которое значительно улучшает видимость на дороге в условиях снега и дождя. Вот почему стоит обращать внимание на этот элемент авто.

  • Жидкость для омывания с антиобледенителем

Оно не только очищает стекло автомобиля, но и предотвращает его замерзание, что является критически важным в холодное время года.

  • Проверка тормозной жидкости

Критически важный компонент тормозной системы автомобиля, который выполняет несколько основных функций: передача усилия от педали к механизму; предотвращение коррозии металлических элементов.

  • Экстренный набор автомобилиста

Бюджетный аварийный комплект содержит: фонарик, мультиинструмент, кабели для прикуривания и перчатки.

  • Средство для ремонта шин

Тайр-спрей (аэрозоль) или жидкость для самостоятельного ремонта, являются полезными аксессуарами для автомобилистов. Они помогут быстро решить проблему прокола шины без необходимости снятия колеса.

  • Цифровой манометр

Цифровой манометр для контроля давления в шинах — это современный прибор, который позволяет делать быстрые и чрезвычайно точные измерения важных показателей.

  • Автомойка

Зимой, когда на дорогах используется соль для борьбы с гололедом, особенно важно заботиться о чистоте кузова и днища автомобиля. В частности, соль может нанести серьезный вред, если ее не удалять регулярно.

Ранее мы писали, как зимой остановить автомобиль, если внезапно отказали тормоза. Также эксперты объяснили, как долго служат зимние шины на авто.

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15:56 Дуда призвал Зеленского не вмешиваться в избирательную кампанию

15:56 Некоторых ФЛП ждут штрафы — как нужно рассчитывать клиентов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:39 Одесская фирма отсудила у ОВА статус критической инфраструктуры

15:35 Идеально для прогулок — какой будет погода в Киеве завтра

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