Можно ли мыть машину на морозе и не уничтожить кузов

Можно ли мыть машину на морозе
Регулярная мойка автомобиля зимой имеет решающее значение для поддержания машины в рабочем состоянии, ведь транспортные средства в это время года подвергаются воздействию дорожной соли и грязи, что может привести к коррозии. Мойка авто при низких температурах возможна, но нужно придерживаться правил.
Об этом написал Auto Swiat.
Как мыть машину зимой
Часто возникают опасения относительно замерзания воды на кузове и повреждения уплотнений. Впрочем, на автомойках используется теплая вода, которая почти не несет рисков. Но следует избегать мытья при температурах ниже -10 °C.
Стоит выбрать бесконтактную мойку. Это дает больше контроля над процессом и позволяет сосредоточиться на наиболее грязных местах. Автоматические автомойки несут риск поцарапать краску щетками и не всегда очищают автомобиль с высокой точностью.
Важные предостережения
После мойки важно тщательно высушить автомобиль, чтобы вода не замерзла в критических местах. Для этого лучше всего использовать мягкие полотенца из микрофибры или фен, который быстро и безопасно высушит краску.
После мойки стоит позаботиться о дополнительной защите кузова. Восковая обработка на бесконтактной автомойке или в сервисе — отличный способ защитить краску от зимней грязи и придать ей гидрофобные свойства. Также не забывайте защитить замки размораживателем, а уплотнители — силиконом, чтобы они не замерзли.
Ранее эксперты назвали четыре распространенные ошибки во время мойки автомобиля. Также мы писали, чем категорически нельзя мыть авто.
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