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Чи можна мити машину на морозі

16 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чи можна мити машину на морозі та не спаплюжити кузов
Миття автомобіля взимку. Фото: jrsautodetailing.ca
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Регулярне миття автомобіля взимку має вирішальне значення для підтримки машини в робочому стані, адже транспортні засоби в цю пору року піддаються впливу дорожньої солі та бруду, що може призвести до корозії. Мийка авто за низьких температур можлива, але потрібно дотримуватися правил.

Про це написав Auto Swiat.

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Часто виникають побоювання щодо замерзання води на кузові та пошкодження ущільнень. Втім, на автомийках використовується тепла вода, яка майже не несе ризиків. Але слід уникати миття при температурах нижче -10 °C.

Варто вибрати безконтактну мийку. Це дає більше контролю над процесом та дозволяє зосередитися на найбільш брудних місцях. Автоматичні автомийки несуть ризик подряпати фарбу щітками та не завжди очищають автомобіль з високою точністю.

Важливі застереження

Після миття важливо ретельно висушити автомобіль, щоб вода не замерзла в критичних місцях. Для цього найкраще використовувати м’які рушники з мікрофібри або фен, який швидко та безпечно висушить фарбу.

Після мийки варто подбати про додатковий захист кузова. Воскова обробка на безконтактній автомийці або в сервісі — чудовий спосіб захистити фарбу від зимового бруду та надати їй гідрофобних властивостей. Також не забувайте захистити замки розморожувачем, а ущільнювачі — силіконом, щоб вони не замерзли.

Раніше експерти назвали чотири поширені помилки під час миття автомобіля. Також ми писали, чим категорично не можна мити авто.

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09:57 Повітряні сили відбили російську атаку дронами — де були влучання

09:48 Стало відомо, хто з Руху їде на збори з Карпатами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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