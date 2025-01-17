Вісім корисних речей, які можна зробити для авто за 20 доларів

Автомагазин. Фото: wnbf.com

Бюджет до 800 грн не є перешкодою для обслуговування автомобіля взимку. Навіть за такі гроші можна приділити необхідну увагу транспортному засобу, щоб уникнути проблем у холодний період.

Про кілька простих та корисних покупок написала "Твоя машина".

Читайте також:

Заміна салонного фільтра

Важлива процедура техобслуговування, яка впливає на якість повітря в салоні автомобіля. Пил та бруд потрапляють в машину через вентиляцію, але на заваді стає фільтр, який захищає водія та пасажирів від алергенів та забруднень.

Щітки склоочисника

Якісні склоочисники — це невелике, але важливе вкладення, яке значно покращує видимість на дорозі в умовах снігу та дощу. Ось чому варто звертати увагу на цей елемент авто.

Рідина для омивання з антиобморожувачем

Вона не лише очищає скло автомобіля, але й запобігає його замерзанню, що є критично важливим в холодну пору року.

Перевірка гальмівної рідини

Критично важливий компонент гальмівної системи автомобіля, який виконує кілька основних функцій: передача зусилля від педалі до механізму; запобігання корозії металевих елементів.

Екстрений набір автомобіліста

Бюджетний аварійний комплект містить: ліхтарик, мультиінструмент, кабелі для прикурювання та рукавички.

Засіб для ремонту шин

Тайр-спрей (аерозоль) або рідина для самостійного ремонту, є корисними аксесуарами для автомобілістів. Вони допоможуть швидко розв’язати проблему проколу шини без необхідності зняття колеса.

Цифровий манометр

Цифровий манометр для контролю тиску в шинах — це сучасний прилад, який дозволяє робити швидкі та надзвичайно точні вимірювання важливих показників.

Автомийка

Взимку, коли на дорогах використовується сіль для боротьби з ожеледицею, особливо важливо дбати про чистоту кузова та днища автомобіля. Зокрема, сіль може завдати серйозної шкоди, якщо її не видаляти регулярно.

Раніше ми писали, як взимку зупинити автомобіль, якщо раптово відмовили гальма. Також експерти пояснили, як довго служать зимові шини на авто.