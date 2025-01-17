Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Лише 20 доларів — що можна купити для авто на цю суму arrow

Лише 20 доларів — що можна купити для авто на цю суму

17 січня 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вісім корисних речей, які можна зробити для авто за 20 доларів
Автомагазин. Фото: wnbf.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Бюджет до 800 грн не є перешкодою для обслуговування автомобіля взимку. Навіть за такі гроші можна приділити необхідну увагу транспортному засобу, щоб уникнути проблем у холодний період.

Про кілька простих та корисних покупок написала "Твоя машина".

Читайте також:
  • Заміна салонного фільтра

Важлива процедура техобслуговування, яка впливає на якість повітря в салоні автомобіля. Пил та бруд потрапляють в машину через вентиляцію, але на заваді стає фільтр, який захищає водія та пасажирів від алергенів та забруднень.

  • Щітки склоочисника

Якісні склоочисники — це невелике, але важливе вкладення, яке значно покращує видимість на дорозі в умовах снігу та дощу. Ось чому варто звертати увагу на цей елемент авто.

  • Рідина для омивання з антиобморожувачем

Вона не лише очищає скло автомобіля, але й запобігає його замерзанню, що є критично важливим в холодну пору року.

  • Перевірка гальмівної рідини

Критично важливий компонент гальмівної системи автомобіля, який виконує кілька основних функцій: передача зусилля від педалі до механізму; запобігання корозії металевих елементів.

  • Екстрений набір автомобіліста

Бюджетний аварійний комплект містить: ліхтарик, мультиінструмент, кабелі для прикурювання та рукавички.

  • Засіб для ремонту шин

Тайр-спрей (аерозоль) або рідина для самостійного ремонту, є корисними аксесуарами для автомобілістів. Вони допоможуть швидко розв’язати проблему проколу шини без необхідності зняття колеса.

  • Цифровий манометр

Цифровий манометр для контролю тиску в шинах — це сучасний прилад, який дозволяє робити швидкі та надзвичайно точні вимірювання важливих показників.

  • Автомийка

Взимку, коли на дорогах використовується сіль для боротьби з ожеледицею, особливо важливо дбати про чистоту кузова та днища автомобіля. Зокрема, сіль може завдати серйозної шкоди, якщо її не видаляти регулярно.

Раніше ми писали, як взимку зупинити автомобіль, якщо раптово відмовили гальма. Також експерти пояснили, як довго служать зимові шини на авто.

авто зима магазини ціни автомобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:07 Видовищна погоня на трасі Одеса — Київ — чому тікав водій

17:03 Зміни в тарифах на світло у січні — що треба знати споживачам

16:55 Як на Київщині ліквідовують наслідки російської атаки — відео

16:42 Чоловік через обстріл Кривого Рогу втратив вже другу кохану

16:37 Кислиця на Радбезі ООН розкрив геополітичні амбіції Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:37 Клієнтам Microsoft буде боляче — що зміниться вперше за 12 років

16:23 За кордон у коробці — на Одещині затримали пенсіонера

16:12 Трамп провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, — ЗМІ

15:58 Nintendo анонсувала Switch 2 — якою буде ціна та дата виходу

15:56 Дуда закликав Зеленського не втручатись у виборчу кампанію

17:07 Видовищна погоня на трасі Одеса — Київ — чому тікав водій

17:03 Зміни в тарифах на світло у січні — що треба знати споживачам

16:55 Як на Київщині ліквідовують наслідки російської атаки — відео

16:42 Чоловік через обстріл Кривого Рогу втратив вже другу кохану

16:37 Кислиця на Радбезі ООН розкрив геополітичні амбіції Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:37 Клієнтам Microsoft буде боляче — що зміниться вперше за 12 років

16:23 За кордон у коробці — на Одещині затримали пенсіонера

16:12 Трамп провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, — ЗМІ

15:58 Nintendo анонсувала Switch 2 — якою буде ціна та дата виходу

15:56 Дуда закликав Зеленського не втручатись у виборчу кампанію

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати