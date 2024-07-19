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Цепная реакция — какие системы авто ломаются из-за некачественного топлива

19 июля 2024 17:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Эксперт предупредил водителей, какие системы авто ломаются из-за некачественного топлива
Остерегайтесь некачественного горючего. Фото: bigkyiv.com.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

От качества топлива зависит надлежащая работа всех агрегатов и систем автомобиля. Потому всегда нужно заправляться только в тщательно проверенных АЗС с хорошей репутацией.

О последствиях использования плохого горючего "АвтоМир" рассказал начальник отдела оригинального сервиса корпорации УкрАВТО Александр Чаленко.

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Некачественное топливо в автомобиле может повлечь за собой выход из строя топливной системы. Кроме того, могут пострадать свечи зажигания и топливные форсунки. Это приведет к пропускам в зажигании, неполном сгорании бензина. Также могут пострадать каталитический нейтрализатор, сажный фильтр, кислородные датчики и другие компоненты, отвечающие за экологию.

 

Цепная реакция — какие системы авто ломаются из-за некачественного топлива - фото 1
Фото: freepik.com

Опасность высокого содержания смол

Горючее с высоким содержанием смол может привести к закоксованию компрессионных и маслосъемных колец и повышению расхода масла. Чрезмерный угар вызывает масляное голодание и разрушение коренных и шатунных вкладок коленчатого вала. Также из-за плохого бензина может сломаться топливный насос, рампа и другие элементы топливной системы.

Ранее мы писали, какие проблемы испытывает владелец малолитражного авто с дизельным двигателем. Также эксперты рассказали, как быстро спасти машину, если случайно заправил ее бензином не той марки.

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