Эксперт предупредил водителей, какие системы авто ломаются из-за некачественного топлива

Остерегайтесь некачественного горючего. Фото: bigkyiv.com.ua

От качества топлива зависит надлежащая работа всех агрегатов и систем автомобиля. Потому всегда нужно заправляться только в тщательно проверенных АЗС с хорошей репутацией.

О последствиях использования плохого горючего "АвтоМир" рассказал начальник отдела оригинального сервиса корпорации УкрАВТО Александр Чаленко.

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Масштабные сбои

Некачественное топливо в автомобиле может повлечь за собой выход из строя топливной системы. Кроме того, могут пострадать свечи зажигания и топливные форсунки. Это приведет к пропускам в зажигании, неполном сгорании бензина. Также могут пострадать каталитический нейтрализатор, сажный фильтр, кислородные датчики и другие компоненты, отвечающие за экологию.

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Опасность высокого содержания смол

Горючее с высоким содержанием смол может привести к закоксованию компрессионных и маслосъемных колец и повышению расхода масла. Чрезмерный угар вызывает масляное голодание и разрушение коренных и шатунных вкладок коленчатого вала. Также из-за плохого бензина может сломаться топливный насос, рампа и другие элементы топливной системы.

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